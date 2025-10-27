EA ujawnia nowe Battle Royale. REDSEC będzie darmowy dla wszystkich graczy

Battlefield Studios oficjalnie potwierdziło zapowiedź swojego podejścia do trybu Battle Royale. Battlefield REDSEC – Redacted Sector będzie dostępny za darmo dla wszystkich graczy. Niestety na ten moment nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów, jednak jest to bardzo pozytywna wiadomość dla fanów serii.

Battlefield wkracza w świat Battle Royale – informacje o REDSEC

Niedługo ma zostać opublikowany gameplay trailer, który prawdopodobnie wyznaczy także moment udostępnienia gry. Informacja o trybie Battle Royale była częściowo spodziewana, po tym jak datamine z ostatniego tygodnia ujawnił zawartość o kodowej nazwie Granite, niezwiązaną z pierwszym sezonem Battlefield 6. Jak zapewniło studio, Battle Royale będzie jednym z pierwszych dodatków poza sezonową zawartością, a zespół analizuje dane z Battlefield Labs i opinie graczy, przygotowując nowe pomysły na przyszłość.

