EA ujawnia nowe Battle Royale. REDSEC będzie darmowy dla wszystkich graczy

Mikołaj Berlik
2025/10/27 17:10
Gracze otrzymają darmowy Battle Royale w uniwersum Battlefield.

Battlefield Studios oficjalnie potwierdziło zapowiedź swojego podejścia do trybu Battle Royale. Battlefield REDSEC – Redacted Sector będzie dostępny za darmo dla wszystkich graczy. Niestety na ten moment nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów, jednak jest to bardzo pozytywna wiadomość dla fanów serii.

Battlefield REDSEC
Battlefield REDSEC

Battlefield wkracza w świat Battle Royale – informacje o REDSEC

Niedługo ma zostać opublikowany gameplay trailer, który prawdopodobnie wyznaczy także moment udostępnienia gry. Informacja o trybie Battle Royale była częściowo spodziewana, po tym jak datamine z ostatniego tygodnia ujawnił zawartość o kodowej nazwie Granite, niezwiązaną z pierwszym sezonem Battlefield 6. Jak zapewniło studio, Battle Royale będzie jednym z pierwszych dodatków poza sezonową zawartością, a zespół analizuje dane z Battlefield Labs i opinie graczy, przygotowując nowe pomysły na przyszłość.

Ogłoszenie Battlefield REDSEC zbiega się w czasie z startem pierwszego sezonu Battlefield 6, który oferuje trzy fale darmowej zawartości między październikiem a grudniem.

Przypomnijmy, że Battlefield 6 zadebiutował 10 października i jest dostępny na PC, PS5 i XSX|S.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/battlefield-redsec-the-series-take-on-battle-royale-is-a-free-to-play-game-launching-this-week/

Mikołaj Berlik
