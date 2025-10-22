Sezon 1. w Battlefield 6 nadchodzi. EA pokazało zwiastun i ujawniło szczegóły

Battlefield 6: sezon 1. – pierwsza duża, darmowa aktualizacja z nowymi mapami, trybami, bronią i nie tylko – ruszy na wszystkich platformach 28 października 2025 r.

Już 10 października rozpęta się prawdziwa wojna. Na szczęście możecie się spodziewać posiłków.

Battlefield 6 otrzymał oficjalny zwiastun promujący pierwszy sezon rozgrywek. Dzięki materiałowi gracze otrzymali szczegółowy wgląd w nadchodzącą zawartość na niecały tydzień przed jej oficjalnym wprowadzeniem. Zaprezentowany zwiastun jest pierwszym materiałem, który pozwala spojrzeć na nową mapę o nazwie Blackwell Fields, a także na tryb Strikepoint.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez EA, pierwszy sezon zostanie wdrożony w trzech odrębnych fazach. W ramach tych faz, co miesiąc do gry będą trafiały nowe elementy, obejmujące sprzęt, gadżety, mapy oraz nowości przeznaczone dla trybu Portal.

Każdy sezon co miesiąc zapewnia nową zawartość: począwszy od sezonu 1., możecie się spodziewać nowych map, broni, trybów, pojazdów i innych funkcji, które nie tylko zapewnią lepsze wrażenia podczas gry w Battlefield 6 online, ale także staną się dostępne dla korzystających z Konstruktora Portalu. Już 28 października, wraz z 1. sezonem, ruszą „Niezależne operacje”, w których drużyny będą musiały się wykazać pomysłowością, aby odnieść zwycięstwo na naszej nowej mapie „Pola Blackwell”. Potem, 18 listopada, amerykański sojusz znajdzie się w trudnej sytuacji w „Kalifornijskim oporze” i zaatakuje wroga na mapie „Eastwood”. Natomiast 9 grudnia wojna zejdzie na mroźny tor dzięki „Zimowej ofensywie”, która pokryje mapę „Empire State” świeżym śniegiem.

Wśród nowych lokacji, które trafią do gry, EA opisuje Blackwell Fields jako obszar charakteryzujący się spalonym horyzontem, gdzie zmagania toczą się wokół oblężonych placówek i gospodarstw. Mapa ta została zaprojektowana tak, aby wspierać zróżnicowane rozmiary działań bojowych, angażując zarówno siły lądowe, jak i powietrzne. Oprócz tego, do gry ma zostać dodana mapa Eastwood. Ta lokacja zmienia spokojną willę i ośrodek golfowy w pole bitwy, na którym kluczową rolę odgrywać będą pojazdy naziemne oraz helikoptery.

Start Sezonu 1 wprowadzi wspomnianą już nową mapę oraz tryb rozgrywki, ale to nie wszystko. Gracze mogą oczekiwać również trzech nowych rodzajów broni, dodatkowego elementu wyposażenia oraz zupełnie nowego pojazdu – APC Traverser Mark 2. Nowe bronie, które trafią do arsenału, to karabinek SOR-300SC, pistolet GGH-22 oraz karabin snajperski Mini Fix.