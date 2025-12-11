Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2077 ma już 5 lat. Święto ze zgrzytem – fani wytykają istotne pominięcie

Jakub Piwoński
2025/12/11 14:40
W materiale zabrakło miejsca dla głównej twarzy gry.

CD Projekt RED uczciło 5. rocznicę premiery Cyberpunka 2077 specjalnym materiałem Miasto Legend. Wideo poruszyło społeczność – nie tylko ze względu na nostalgiczne ujęcia Night City i powrót kultowego „Never Fade Away”, lecz także z powodu jednego wyraźnego braku. Fani szybko zauważyli, że w jubileuszowym filmie zabrakło Vincenta, czyli męskiej wersji protagonisty gry.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

CD Projekt RED świętuje 5 lat gry Cyberpunk 2077, ale bez głównego bohatera

W materiale widzimy jedynie Valerie, która zmierza do Afterlife, gdzie czeka na nią plejada znanych postaci. Dla wielu graczy to symboliczne i wzruszające ujęcie, jednak równie szybko pojawiły się komentarze pytające: „A gdzie male!V?”. W sieci zaroiło się od głosów zdziwienia – jedni żartują, że „został NPC-em”, albo, że jest najwyraźniej teraz “w kosmosie”, inni zastanawiają się, czy CDPR nie próbuje wymazać oryginalnej twarzy Cyberpunka 2077. Szczególnie że to właśnie Vincent widniał na okładce gry.

Dyskusja o faworyzowaniu Valerie pojawiała się już wcześniej, ale tym razem nawet dotychczasowi sceptycy przyznają, że pominięcie męskiej wersji głównego bohatera w tak ważnym materiale wygląda co najmniej dziwnie. Według części fanów Valerie ma dziś reprezentować „odrodzone” oblicze Cyberpunka po premierze Widma Wolności, jednak rocznicowy film – ich zdaniem – powinien uhonorować obie wersje bohatera.

Mimo kontrowersji wideo Miasto Legend pozostaje ciepłym podziękowaniem dla społeczności. A brak Vincenta, choć dla wielu znaczący, nie odbiera grze imponującej drogi, jaką przeszła przez ostatnie pięć lat.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


