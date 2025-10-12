Wielkie problemy Battlefielda 6 w EA App. Twórca serii radzi kupić grę na Steam

Zamieszanie wywołało lawinę reakcji wśród społeczności, ale najmocniej sytuację skomentował sam Vince Zampella, szef serii Battlefield. Producent nie kryje frustracji i otwarcie krytykuje własną platformę.

Premiera Battlefield 6 miała być świętem dla fanów serii i sądząc po wynikach gry na Steam, na której to platformie największa liczba graczy osiągnęła wynik 747,440 osób, była ona udana. Jednak nie wszyscy gracze mogli świętować debiut najnowszej strzelanki. Tysiące graczy nie mogą uruchomić tytułu z powodu błędu, który wymaga zakupu nieistniejącego dodatku. Problem występuje wyłącznie w aplikacji EA i skutecznie blokuje dostęp do gry, na którą wielu fanów czekało od miesięcy.

Rozpalamy ogień pod każdym, kto może to naprawić – stwierdził.

W kolejnym wpisie zapewnił, że naciska na zespół, by jak najszybciej znaleźć rozwiązanie:

Wielu ludzi nad tym pracuje, bardzo przepraszam. To naprawdę żenujące.

Zampella odpowiadał też bezpośrednio graczom, którzy wyrażali swoje oburzenie. Na wiadomość jednego z użytkowników, który nazwał sytuację „niewiarygodną”, odpowiedział krótko:

Krzyczałem już na ludzi odpowiedzialnych za aplikację EA. Macie jakieś pomysły, co mogę jeszcze zrobić, by to przyspieszyć? – napisał.

Jeden z użytkowników zasugerował, by Zampella zwrócił się bezpośrednio do CEO EA Andrew Wilsona. Producent jednak odpowiedział:

To nie jego wina, jest tak samo wściekły jak ja.

Wczytywanie ramki mediów.

Wielu graczy zadaje sobie pytanie, dlaczego w ogóle korzystać z EA App, skoro tytuł jest dostępny także na Steamie. Historycznie seria Battlefield była jednak związana z własną platformą wydawcy, co sprawiło, że większość społeczności ma tam swoje konta i listy znajomych. Zampella sam przyznał, że korzysta z wersji Steam. W odpowiedzi na pytanie jednego z graczy napisał:

Możesz spróbować zwrócić grę i kupić ją na Steamie?

Wczytywanie ramki mediów.

Twórcy potwierdzili, że pracują nad rozwiązaniem błędu, ale nie podali jeszcze, kiedy problem zostanie całkowicie usunięty. Dla wielu graczy jedynym szybkim sposobem na grę może być przeniesienie się na inną platformę. Premiera, która miała być triumfalnym powrotem serii, okazała się testem cierpliwości zarówno dla społeczności, jak i samego zespołu odpowiedzialnego za markę.