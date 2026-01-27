Batman przemówi po polsku. Nadchodząca gra LEGO z polskim dubbingiem

Po 12 latach przerwy klockowy Batman ponownie zawita na naszych ekranach. Coraz bliżej wszak premiera LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

A może raczej LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza. Wszak właśnie tak będzie brzmieć polski tytuł produkcji, która znalazła się w planie wydawniczym firmy Cenega. LEGO Batman z polskim dubbingiem od Cenegi Co więcej, gra Traveller's Tales dostała nie tylko rodzimy tytuł i przetłumaczone teksty, ale nawet dubbing. Dzięki temu podczas zabawy Rycerz Gotham, a także jego kompani oraz wrogowie przemawiać do nas będą w nadwiślańskim języku. Jak wypada to w praktyce? O tym możecie przekonać się, oglądając poniższy zwiastun opublikowany przez Cenegę.

System walki zastosowany w produkcji ma być inspirowany słynną serią Arkham od Rocksteady. Przy tym wszystkim nie zabraknie wielu ikonicznych postaci, z czego część, jak Catwoman, Nightwing czy komisarz Gordon, będzie grywalna. Twórcy zabiorą nas też w podróż po całej historii Batmana, nie ograniczając się jedynie do konkretnych jej fragmentów. Chcieliśmy stworzyć ostateczną historię Batmana i naprawdę skupić się na tej postaci. Jest bardzo wiele pamiętnych momentów, które fani Batmana odnajdą w tej grze. Nie bylibyśmy w stanie zawrzeć ich tak wiele, gdybyśmy jedynie odtworzyli np. trylogię Mrocznego Rycerza – zapowiadał Matt Ellison, producent wykonawczy Traveller's Tales.

Samo LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza na rynku ukarze się w dwóch różnych wersjach – standardowej i Deluxe. Kupując drugą z nich w przedsprzedaży zagramy już 3 dni przed premierą, a na dodatek dostaniemy Kolekcję Dziedzictwa oraz Kolekcję Rozróby. W praktyce to nowe przedmioty kosmetyczne, nowy tryb oraz nowa misja fabularna. W tej ostatniej pokierujemy poczynaniami Jokera lub Harley Quinn. Premiera gry przewidziana jest na 29 maja 2026 roku. Wtedy też do sprzedaży wejdą wydania na komputery osobiste, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Ponadto tytuł ukazać się ma też na Nintendo Switch 2, aczkolwiek data premiery tej wersji nie jest jeszcze znana.

