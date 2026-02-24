Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje Eric Peter. Był głosem Kratosa, Adama Smashera i Dr Robotnika

Maciej Petryszyn
2026/02/24 12:30
W wieku 62 lat zmarł Eric Peter. Francuz był aktorem dubbingowym, który w trakcie swojej kariery miał okazję współpracować przy wielu znanych produkcjach.

I to nie tylko tych związanych ze światem gamingu. Wszak Peter dubbingował również postacie filmowe.

Eric Peter
Eric Peter
Foto: Julie Reggiani

Eric Peter zmarł w wieku 62 lat

Jeżeli chodzi o świat gier, to Eric Peter mógł pochwalić się naprawdę interesującymi rolami. Przede wszystkim to on był francuskim głosem Kratosa w słynnej serii God of War. W ramach tej franczyzy działał od pierwszej części z 2005 roku aż do God of War: Ghost of Sparta z roku 2010. Dopiero wtedy zastąpił go Frédéric Souterelle.

Ale to nie wszystko. Głos Petera francuscy gracze mogli usłyszeć również m.in. w Resident Evil: Operation Raccoon City, gdzie wcielił się w Lawrence’a Kimbalę. Z kolei w słynnej grze MOBA od Riot Games, League of Legends, dubbingował on Aatroxa, czyli jedną z postaci z reguły pojawiających się na górnej alei Summoner’s Riftu.

Jeżeli zaś chodzi o występy telewizyjne, to i tutaj Peter miał się czym pochwalić. W Cyberpunk: Edgerunners, opartym na hitowej produkcji CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, użyczył on swojego głosu straszliwemu Adamowi Smasherowi. Nie można też zapomnieć o kreacji Doktora Robotnika w animowanej serii Sonic Underground.

Przyczyna śmierci Petera nie jest znana. Wiadomo jedynie, że odszedł spokojnie 23 lutego 2026. Członkowie rodziny aktora dubbingowego poprosili o uszanowanie ich prywatności. Jeżeli zaś chodzi o szczegóły pogrzebu artysty, to te mają zostać podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Źródło:https://fandomwire.com/one-piece-and-god-of-war-voice-actor-eric-peter-passes-away/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

