13 lat temu DC zabiło najlepiej zapowiadającą się postać w świecie Batmana. Ta śmierć była wstrząsem dla fanów

Dla wielu fanów była to brutalna przypominajka, że nawet w Bat-Rodzinie nikt nie jest naprawdę bezpieczny.

Dokładnie 13 lat temu czytelnicy komiksów DC przecierali oczy ze zdumienia. Jak przypomniał ComicBook.com, w ósmym zeszycie serii Batman Incorporated wydawnictwo uśmierciło Damiana Wayne’a – syna Bruce’a Wayne’a i Talii al Ghul, a zarazem jednego z najciekawszych bohaterów wprowadzonych do mitologii Mrocznego Rycerza na przełomie lat 2000. i 2010.

13 lat temu uśmiercony został Damian Wayne

Damian zadebiutował kilka lat wcześniej jako nowy Robin u boku Batman. Stworzony przez Grant Morrison, szybko zyskał popularność dzięki bezkompromisowemu charakterowi i trudnej relacji z ojcem. Był wyszkolony przez Ligę Zabójców, pewny siebie i brutalnie skuteczny – ale wciąż pozostawał dzieckiem próbującym odnaleźć się w świecie bohaterów.