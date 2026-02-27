Zaloguj się lub Zarejestruj

13 lat temu DC zabiło najlepiej zapowiadającą się postać w świecie Batmana. Ta śmierć była wstrząsem dla fanów

Jakub Piwoński
2026/02/27 20:20
Dla wielu fanów była to brutalna przypominajka, że nawet w Bat-Rodzinie nikt nie jest naprawdę bezpieczny.

Dokładnie 13 lat temu czytelnicy komiksów DC przecierali oczy ze zdumienia. Jak przypomniał ComicBook.com, w ósmym zeszycie serii Batman Incorporated wydawnictwo uśmierciło Damiana Wayne’a – syna Bruce’a Wayne’a i Talii al Ghul, a zarazem jednego z najciekawszych bohaterów wprowadzonych do mitologii Mrocznego Rycerza na przełomie lat 2000. i 2010.

13 lat temu uśmiercony został Damian Wayne

Damian zadebiutował kilka lat wcześniej jako nowy Robin u boku Batman. Stworzony przez Grant Morrison, szybko zyskał popularność dzięki bezkompromisowemu charakterowi i trudnej relacji z ojcem. Był wyszkolony przez Ligę Zabójców, pewny siebie i brutalnie skuteczny – ale wciąż pozostawał dzieckiem próbującym odnaleźć się w świecie bohaterów.

Finał epickiej sagi Morrisona przyniósł tragiczny zwrot. W trakcie wojny Batmana z organizacją Leviathan, kierowaną przez Talia al Ghul, Damian stanął naprzeciwko własnej matki i jej planu zniszczenia wszystkiego, co symbolizował Mroczny Rycerz. W kulminacyjnej scenie chłopak zmierzył się z Heretykiem – swoim klonem i bezwzględnym egzekutorem Leviathana. Walka zakończyła się dramatycznie: Damian został przebity mieczem, a Batman przybył zbyt późno, by uratować syna.

Numer odbił się szerokim echem w całej linii tytułów z Gotham. Historie oznaczone szyldem „Requiem” pokazywały żałobę i psychiczne załamanie Bruce’a, które napędziło kolejne wątki – w tym desperacką próbę przywrócenia Damiana do życia. Choć w świecie superbohaterów śmierć rzadko bywa ostateczna i Damian ostatecznie powrócił, emocjonalny ciężar tamtej sceny do dziś pozostaje jednym z najmocniejszych momentów współczesnych komiksów DC. Dla wielu fanów była to brutalna przypominajka, że nawet w Bat-Rodzinie nikt nie jest naprawdę bezpieczny.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/13-years-ago-today-dc-killed-the-best-new-batman-character-of-the-2010s/

Tagi:

Popkultura
Batman
komiks
DC Comics
DC
superbohaterowie
komiksy
Damian Wayne
Robin
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




