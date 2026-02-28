Ben Affleck był najlepszym Batmanem? Tak twierdzi Zack Snyder

Zack Snyder ponownie wraca do dyskusji o swoim najbardziej kontrowersyjnym projekcie. W rozmowie z podcastem Happy Sad Confused, nagranej z okazji 10-lecia premiery Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, twórca stwierdził, że Ben Affleck był najlepszym Bruce’em Wayne’em, jakiego kiedykolwiek oglądaliśmy na dużym ekranie.
Ben Affleck był najlepszym Batmanem?
Film z 2016 roku, który wprowadził Afflecka do roli Batmana, do dziś budzi skrajne emocje. Snyder nie ma jednak wątpliwości co do swojej decyzji castingowej. Snyder przekonuje:
On jest najbardziej oczywistym Bruce’em Wayne’em ze wszystkich Batmanów. Spośród wszystkich aktorów, którzy grali Batmana, Ben jest najlepszym Bruce’em Wayne’em.
Jak podkreślał, aktor idealnie wpisywał się w jego wizję Mrocznego Rycerza.
Ma wszystko to, co lubię w Batmanie. To naprawdę wielki facet. Ma 6 stóp i 5 cali wzrostu w butach. Ma fizyczność, której zawsze szukałem w moim filmowym Batmanie. Chciałem, żeby był osiłkiem. Żeby był masywny. Żeby naprawdę mógł cię skrzywdzić.
Batman v Superman zadebiutował 25 marca 2016 roku, zebrał negatywne recenzje, ale zarobił 874 mln dolarów na świecie. Snyder po latach wciąż broni filmu jako autorskiej, bezkompromisowej wizji. Pytał retorycznie:
Naprawdę chcecie filmu, któremu grupy fokusowe wygładziły wszystkie ostre krawędzie? Filmu, w którym decyzje podejmuje zarząd w sali konferencyjnej? Taniej, skompromitowanej wersji waszej historii? Czy naprawdę tego chcecie?
Na przestrzeni lat w Batmana wcielali się m.in. Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale oraz Robert Pattinson. Zdaniem Snydera to jednak Affleck najlepiej oddał fizyczność i ciężar postaci – nawet jeśli same filmy nie spełniły oczekiwań części widzów i krytyków. A my poddajemy tę opinię pod dyskusję.
