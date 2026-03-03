Nowy wróg Batmana przełamuje fatalny trend. DC w końcu stworzyło złoczyńcę z potencjałem na lata

Jak doskonale wiemy, w komiksach o superbohaterach to właśnie złoczyńcy często kradną całe show. Postacie pokroju Joker czy Lex Luthor od dekad budują swoją legendę, stając się równie rozpoznawalne jak sami herosi. Problem w tym, że w ostatnich latach DC miało wyraźny kłopot z tworzeniem nowych antagonistów, którzy byliby w stanie przetrwać dłużej niż jeden komiksowy wątek. Wygląda jednak na to, że właśnie się to zmieniło.

Nowy przeciwnik Batmana – Lion, czyli po prostu Lew

W zeszycie Detective Comics #1106 zadebiutował nowy przeciwnik Batmana – Lew (Lion). To postać o prawdziwym imieniu Leo Kingsford, syn przestępcy schwytanego przez młodego Batman. Trauma z dzieciństwa i wszechogarniający strach zdefiniowały jego życie. Co ciekawe, Bruce Wayne próbował mu kiedyś pomóc, inspirując go do walki o lepszą przyszłość. Leo trenował nawet pod okiem Wildcata, ale nigdy nie poradził sobie ze swoim lękiem.