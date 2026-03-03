Nowy wróg Batmana przełamuje fatalny trend. DC w końcu stworzyło złoczyńcę z potencjałem na lata

Pod pewnym względem otrzymaliśmy właśnie odwrotną wersję Stracha na Wróble.
Jak doskonale wiemy, w komiksach o superbohaterach to właśnie złoczyńcy często kradną całe show. Postacie pokroju Joker czy Lex Luthor od dekad budują swoją legendę, stając się równie rozpoznawalne jak sami herosi. Problem w tym, że w ostatnich latach DC miało wyraźny kłopot z tworzeniem nowych antagonistów, którzy byliby w stanie przetrwać dłużej niż jeden komiksowy wątek. Wygląda jednak na to, że właśnie się to zmieniło.
Nowy przeciwnik Batmana – Lion, czyli po prostu Lew
W zeszycie Detective Comics #1106 zadebiutował nowy przeciwnik Batmana – Lew (Lion). To postać o prawdziwym imieniu Leo Kingsford, syn przestępcy schwytanego przez młodego Batman. Trauma z dzieciństwa i wszechogarniający strach zdefiniowały jego życie. Co ciekawe, Bruce Wayne próbował mu kiedyś pomóc, inspirując go do walki o lepszą przyszłość. Leo trenował nawet pod okiem Wildcata, ale nigdy nie poradził sobie ze swoim lękiem.
Z czasem uznał, że strach jest chorobą, którą trzeba wyeliminować. Opracował więc gaz usuwający lęk z ludzkich umysłów i rozpylił go w Gotham. Jedną z pierwszych ofiar był sam Batman. Pozbawiony strachu Mroczny Rycerz stracił instynkt przetrwania i zdolność logicznego myślenia, stając się nieostrożny i podatny na błędy.
Ostatecznie bohater pokonał Lwa, wykorzystując (tak, dobrze myślicie) toksynę strachu Stracha na Wróble, by przywrócić sobie emocje. Co jednak najważniejsze – nowy złoczyńca nie odkrył sekretnej tożsamości Batmana. I to właśnie ten detal może przesądzić o jego przyszłości.
Współcześni antagoniści często są tworzeni wyłącznie na potrzeby jednej historii – ich motywacje i wątki zamykają się w ramach pojedynczego runu. Gdy poznają sekret bohatera, scenarzyści muszą ich uśmiercić albo „wyciszyć”. Lew uniknął tej pułapki. Jego konflikt z Batmanem pozostaje otwarty, a motyw walki ze strachem daje ogromne pole do dalszych historii. Wygląda na to, że DC wreszcie stworzyło nowego przeciwnika, który ma szansę na stałe dołączyć do galerii najgroźniejszych wrogów Batmana.
