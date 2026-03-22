Aktor z Peaky Blinders ma dość. W internecie nieustannie czepiają się jego wyglądu

Jak ujawniło Variety, aktor nie ukrywa, że skala negatywnych opinii przekroczyła granicę, z którą jest w stanie sobie poradzić:
Jest dużo nienawiści w internecie. Jest dużo obrażania mojego wyglądu i to już przekracza pewien punkt… Wszyscy przez coś takiego przechodzą, ale mnie to zamknęło w sobie. Sprawiło, że nie chcę chodzić na wydarzenia, nie chcę wychodzić z domu.
Choć Keoghan nie precyzuje, jakie dokładnie komentarze się pojawiają, można przypuszczać, że dotyczą one jego obecnego wizerunku – wyraźnie szczuplejszej sylwetki oraz charakterystycznej fryzury. Warto jednak zauważyć, że taki wygląd nie jest przypadkowy, lecz wynika z przygotowań do roli członka zespołu The Beatles.
Keoghan przyznał, że choć stara się unikać mediów społecznościowych, czasami sprawdza reakcje po premierach i wydarzeniach. Niestety – jak sam mówi – często są one „nieprzyjemne”, co tylko pogłębia jego dystans do życia publicznego.
Mówię to całkowicie szczerze – to staje się problemem.
Aktor obawia się, że negatywne komentarze mogą odbić się również na jego pracy:
Kiedy to zaczyna przenikać do twojej sztuki, staje się to problemem, bo przestajesz chcieć nawet pojawiać się na ekranie.
Szczególnie porusza go myśl o przyszłości jego syna i tym, jak może odebrać internetowy hejt:
To rozczarowujące dla fanów, ale też dla mnie, że mój syn będzie musiał kiedyś to wszystko czytać.
Słowa aktora pokazują, że nawet największe gwiazdy nie są odporne na presję i negatywne reakcje w sieci. W jego przypadku problem zaszedł na tyle daleko, że wpływa nie tylko na życie prywatne, ale też na podejście do zawodu. Tymczasem film Peaky Blinders: Nieśmiertelny, jest już dostępny na Netflix. Warto także pamiętać, że to ten sam aktor, który wcielił się w Jokera w ostatnim Batmanie i spekuluje się, że może powrócić do roli.
