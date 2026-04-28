Aktor z Mass Effect: Andromeda mówi wprost. To EA skrzywdziło tę grę

Seria Mass Effect od wielu lat znajduje się w letargu. Cóż, może byłoby inaczej, gdyby nie ostatnia jak dotychczas odsłona cyklu.

Oczekiwania względem Mass Effect: Andromeda były ogromne. A to sprawiło, że równie ogromne było późniejsze rozczarowanie. Andromeda została “skrzywdzona” W efekcie po dziś dzień o Andromedzie pamięta się raczej z uwagi na niewykorzystany potencjał. Stało się tak zresztą nie bez powodu. Otóż Electronic Arts w tamtym czasie wymogło na BioWare równoczesną pracę nad nowym Mass Effectem oraz Anthem, z naciskiem na ten drugi tytuł. Skutki były opłakane. Czwarta część ME mocno ucierpiała na jakości, podczas gdy gra-usługa przez kilka kolejnych lat dogorywała, aż wreszcie na początku tego roku wyłączono jej serwery. Trudno więc nie uznać, iż to właśnie EA przyczyniło się do niepowodzenia wyczekiwanego projektu – szczególnie że finalnie wypuszczono niedopracowany produkt, stworzonym na dodatek na silniku Frostbite, który przysporzył BW sporo problemów.

Podobne zdanie ma Tom Taylorson, który w Andromedzie podkładał głos Scottowi Ryderowi, męskiemu protagoniście: Ta gra została skrzywdzona przez wydawcę, który oczekiwał od niej zbyt wiele; nie była w pełni dopracowana, wypchnięto ją za drzwi zbyt wcześnie i zmuszono do korzystania z nowego, lśniącego, korporacyjnego silnika, którego wielu członków zespołu nie znało, a który nie nadawał się do narracyjnej części gry. Do tego doszedł fakt, że trafiła na bardzo toksyczną atmosferę w sieci i innych miejscach przestrzeni gamingowej. Szybko stała się ulubionym chłopcem do bicia dla internetowych chudów polujących na wyświetlenia i kliknięcia. Ich umiłowanie do nienawiści przypieczętowało los gry.

Co ciekawe, mimo tak gorzkich spostrzeżeń Taylorson w wywiadzie dla We Are Mass Effect przyznał jednocześnie, iż praca nad Mass Effect: Andromeda przyniosła mu sporo frajdy, a on sam poznał wielu przyjaciół i otworzyło się przed nim wiele drzwi. A co z serią gier? Od pewnego czasu wiemy, że Mass Effect 5 powstaje, aczkolwiek BioWare nie mówi na temat tej produkcji zbyt wiele. A praktycznie nie mówi nic. Dlaczego? Okazuje się, że studio jest tak zapracowane, że… nie ma czasu.

