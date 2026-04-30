Na tę zmianę fani DC czekali… 86 lat. Joker jest nie do poznania

Nowy wygląd kultowego złoczyńcy zaskakuje, ale ma więcej sensu, niż wydaje się na pierwszy rzut oka.

Po ponad ośmiu dekadach obecności w komiksach Joker doczekał się jednej z najbardziej zaskakujących zmian wizerunku w swojej historii. W najnowszym zeszycie Batman/Wonder Woman: Truth #1 ikoniczny przeciwnik Batmana pojawia się… jako kowboj. I choć brzmi to jak żart, wielu fanów zgodnie przyznaje, że taka wersja postaci powinna powstać już dawno temu. Joker niczym kowboj w najnowszym komiksie DC Nowy strój wyraźnie odcina się od klasycznego wizerunku Jokera. Zamiast dobrze znanego fioletowego garnituru dostajemy stylizację rodem z Dzikiego Zachodu — szeroki kapelusz, chustę, a nawet rewolwery. Całość pozostaje jednak wierna charakterowi postaci: jest przesadzona, teatralna i pełna absurdalnego uroku, który od lat definiuje tę postać.

Co ciekawe, mimo dziesiątek reinterpretacji od czasu debiutu w 1940 roku, Joker nigdy wcześniej nie został przedstawiony w takiej stylistyce na poważnie. A przecież jego osobowość — balansująca między chaosem a występem scenicznym — idealnie pasuje do wizerunku szalonego rewolwerowca. W nowej odsłonie ten kierunek wydaje się wręcz naturalny.

Zmiana nie jest też przypadkowa. W komiksie Joker wchodzi w posiadanie jednego z najważniejszych artefaktów DC, czyli lassa prawdy należącego do Wonder Woman. Całość nabiera więc westernowego klimatu nie tylko wizualnie, ale i fabularnie, co dodatkowo wzmacnia efekt tej metamorfozy. Za komiks odpowiada duet Jeph Loeb i Jim Cheung, którzy postawili na bardziej widowiskowe i stylizowane podejście do historii. Dzięki temu nowy wygląd Jokera nie sprawia wrażenia jednorazowego eksperymentu, a raczej przemyślanej reinterpretacji. Co najciekawsze, wielu fanów zwraca uwagę na jedno — ten pomysł był na wyciągnięcie ręki od lat. Joker jako kowboj wygląda zaskakująco… naturalnie. I właśnie dlatego największym zaskoczeniem jest to, że DC dopiero teraz zdecydowało się na taki krok.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










