Zaloguj się lub Zarejestruj

Na tę zmianę fani DC czekali… 86 lat. Joker jest nie do poznania

Jakub Piwoński
2026/04/30 08:00
0
0

Nowy wygląd kultowego złoczyńcy zaskakuje, ale ma więcej sensu, niż wydaje się na pierwszy rzut oka.

Po ponad ośmiu dekadach obecności w komiksach Joker doczekał się jednej z najbardziej zaskakujących zmian wizerunku w swojej historii. W najnowszym zeszycie Batman/Wonder Woman: Truth #1 ikoniczny przeciwnik Batmana pojawia się… jako kowboj. I choć brzmi to jak żart, wielu fanów zgodnie przyznaje, że taka wersja postaci powinna powstać już dawno temu.

komiks
komiks

Joker niczym kowboj w najnowszym komiksie DC

Nowy strój wyraźnie odcina się od klasycznego wizerunku Jokera. Zamiast dobrze znanego fioletowego garnituru dostajemy stylizację rodem z Dzikiego Zachodu — szeroki kapelusz, chustę, a nawet rewolwery. Całość pozostaje jednak wierna charakterowi postaci: jest przesadzona, teatralna i pełna absurdalnego uroku, który od lat definiuje tę postać.

Co ciekawe, mimo dziesiątek reinterpretacji od czasu debiutu w 1940 roku, Joker nigdy wcześniej nie został przedstawiony w takiej stylistyce na poważnie. A przecież jego osobowość — balansująca między chaosem a występem scenicznym — idealnie pasuje do wizerunku szalonego rewolwerowca. W nowej odsłonie ten kierunek wydaje się wręcz naturalny.

GramTV przedstawia:

Zmiana nie jest też przypadkowa. W komiksie Joker wchodzi w posiadanie jednego z najważniejszych artefaktów DC, czyli lassa prawdy należącego do Wonder Woman. Całość nabiera więc westernowego klimatu nie tylko wizualnie, ale i fabularnie, co dodatkowo wzmacnia efekt tej metamorfozy.

Za komiks odpowiada duet Jeph Loeb i Jim Cheung, którzy postawili na bardziej widowiskowe i stylizowane podejście do historii. Dzięki temu nowy wygląd Jokera nie sprawia wrażenia jednorazowego eksperymentu, a raczej przemyślanej reinterpretacji.

Co najciekawsze, wielu fanów zwraca uwagę na jedno — ten pomysł był na wyciągnięcie ręki od lat. Joker jako kowboj wygląda zaskakująco… naturalnie. I właśnie dlatego największym zaskoczeniem jest to, że DC dopiero teraz zdecydowało się na taki krok.

Źródło:https://screenrant.com/joker-new-costume-cowboy/

Tagi:

Popkultura
komiks
DC Comics
DC
komiksy
przeciwnicy Batmana
Joker
Wonder Woman
DC Studios
wygląd
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112