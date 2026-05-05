To będzie największe wyzwanie w karierze syna Arnolda Schwarzeneggera

Patrick Schwarzenegger, syn Arnold Schwarzenegger, dołączył do obsady nowego filmu S. Craiga Zahlera zatytułowanego The Bookie & The Bruiser. Produkcja zapowiada się jako jedno z najciekawszych przedsięwzięć reżysera od czasu jego ostatniego filmu z 2019 roku. I bardzo możliwe, że będzie też największym wyzwaniem w karierze młodego Schwarzeneggera.

Jak wynika z informacji branżowych, aktor wcieli się w dwie postacie jednocześnie – braci bliźniaków Augiego i Bernarda. Pierwszy z nich to zadłużony hazardzista, którego decyzje wciągają bohaterów w świat przestępczy Nowego Jorku. Drugi to spokojny człowiek rodzinny, którego życie zostaje brutalnie zburzone przez działania brata. Podwójna rola może okazać się jednym z największych aktorskich wyzwań w dotychczasowej karierze Schwarzeneggera. Aktora widzieliśmy niedawno w trzecim sezonie serialu Biały Lotos.