To będzie największe wyzwanie w karierze syna Arnolda Schwarzeneggera

Jakub Piwoński
2026/05/05 10:10
Patrick Schwarzenegger zagra podwójną rolę w nowym filmie twórcy Bone Tomahawk.

Patrick Schwarzenegger, syn Arnold Schwarzenegger, dołączył do obsady nowego filmu S. Craiga Zahlera zatytułowanego The Bookie & The Bruiser. Produkcja zapowiada się jako jedno z najciekawszych przedsięwzięć reżysera od czasu jego ostatniego filmu z 2019 roku. I bardzo możliwe, że będzie też największym wyzwaniem w karierze młodego Schwarzeneggera.

Jak wynika z informacji branżowych, aktor wcieli się w dwie postacie jednocześnie – braci bliźniaków Augiego i Bernarda. Pierwszy z nich to zadłużony hazardzista, którego decyzje wciągają bohaterów w świat przestępczy Nowego Jorku. Drugi to spokojny człowiek rodzinny, którego życie zostaje brutalnie zburzone przez działania brata. Podwójna rola może okazać się jednym z największych aktorskich wyzwań w dotychczasowej karierze Schwarzeneggera. Aktora widzieliśmy niedawno w trzecim sezonie serialu Biały Lotos.

Akcja filmu rozgrywa się w 1959 roku i skupia się na losach dwóch weteranów II wojny światowej, którzy po powrocie do cywila nie potrafią odnaleźć się w normalnym życiu. Bohaterowie, grani przez Theo Jamesa i Vince’a Vaughna, budują nielegalny biznes bukmacherski, który szybko przyciąga uwagę mafii oraz irlandzkich gangów. W obsadzie znalazł się także Fred Melamed, a za zdjęcia odpowiada Benji Bakshi, stały współpracownik reżysera. S. Craig Zahler odpowiada nie tylko za reżyserię, ale również scenariusz, co jest charakterystyczne dla jego dotychczasowych projektów.

Na ten moment film nie ma jeszcze dystrybutora. Wszystko wskazuje na to, że produkcja może zadebiutować na festiwalach w 2027 roku. Dla Patricka Schwarzeneggera może to być przełomowy projekt, który pozwoli mu wyraźniej zaznaczyć swoją pozycję w branży.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/4/patrick-schwarzenegger-joins-s-craig-zahlers-the-bookie-the-bruiser-plays-twin-roles-opposite-vince-vaughn-and-theo-james

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




