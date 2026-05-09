Nowe Gwiezdne wojny z kolejnymi opiniami. Film jednak spodoba się fanom Star Wars?

Do sieci trafiły nowe opinie o pierwszym od siedmiu lat kinowym projekcie z Gwiezdnych wojen.

Z relacji uczestników pokazów wynika, że film od samego początku stawia na szybkie tempo i widowiskową akcję. Historia ma ruszać bez zbędnego wprowadzenia, a Din Djarin i Grogu od pierwszych minut zostają wrzuceni w konflikt z pozostałościami Imperium. Wiele osób podkreśla również, że produkcja zachowuje klimat serialu, jednocześnie oferując znacznie większą skalę i przygodowy charakter godny dużego ekranu.

Pierwsze pokazy filmu The Mandalorian & Grogu odbyły się już w kilku miejscach na świecie i wygląda na to, że Disney może dostarczyć solidną produkcję z Gwiezdnych wojen. Jeszcze w połowie kwietnia pojawiła się pierwsza opinia o nadchodzącym filmie, która nie była zbyt optymistyczna i porównała produkcję do tytułów debiutujących na Netflixie. Niedawno, podczas specjalnych wydarzeń zaprezentowano około 25 minut filmu, a reakcje dziennikarzy, influencerów, krytyków oraz wybranych fanów są wyjątkowo pozytywne. Jak zawsze jednak pojawia się problem z takimi przedpremierowymi opiniami, które często są huraoptymistyczne, a później recenzje dalekie są od pozytywnych. Warto więc z przymrużeniem oka podchodzić do poniższych rewelacji.

Choć w opiniach pojawiają się porównania do serialowego The Mandalorian, sporo komentarzy sugeruje, że reżyser Jon Favreau skutecznie przeniósł energię znaną z Disney+ do pełnoprawnego widowiska kinowego. Disney najwyraźniej liczy na to, że właśnie takie przedpremierowe pokazy pomogą odbudować zainteresowanie marką po dość spokojnym początku kampanii marketingowej filmu.

Nie jest jednak tajemnicą, że przed produkcją stoi duże wyzwanie. Będzie to pierwszy kinowy film z uniwersum Star Wars od czasu premiery Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku. Według obecnych prognoz produkcja może rozpocząć box office od wyniku około 80 milionów dolarów podczas weekendu związanego z Dniem Pamięci. To solidny rezultat, choć jednocześnie najniższe prognozowane otwarcie spośród wszystkich kinowych filmów Star Wars powstałych pod skrzydłami Disneya.

Fabuła filmu przeniesie widzów do okresu po upadku Imperium. Rozproszeni imperialni watażkowie nadal stanowią zagrożenie dla galaktyki, podczas gdy rodząca się Nowa Republika próbuje utrzymać porządek i ochronić ideały Rebelii. W realizacji tych zadań pomaga legendarny mandaloriański łowca nagród Din Djarin, grany przez Pedro Pascal, oraz jego młody uczeń Grogu.

W obsadzie znaleźli się także: Sigourney Weaver oraz Jeremy Allen White. Za produkcję odpowiadają Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni oraz Ian Bryce, natomiast muzykę skomponował Ludwig Göransson.

Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu zadebiutuje w kinach już 22 maja bieżącego roku.

Miałem szczęście zobaczyć pierwsze 25 minut The Mandalorian & Grogu w IMAX dzisiejszego wieczoru i z wielką radością donoszę, że ten film startuje z kopyta! Fantastyczna akcja i urocze wybryki Grogu. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć resztę!

Te 25 minut były jak pierwszy odcinek nowego sezonu. To też świetne uczucie, gdy Mando kopie tyłki na ekranie IMAX. Jeśli zamierzasz obejrzeć tylko raz w kinie, wybierz IMAX. Dźwięk i rozmach otwierającej sekwencji akcji były świetne. Ścieżka dźwiękowa Ludwiga to ogień

Właśnie obejrzeliśmy pierwsze 25 minut The Mandalorian & Grogu w IMAX i jesteśmy oszołomieni tym, co widzieliśmy. Kinowe, epickie rozmachy, które domagają się oglądania na wielkim ekranie. Muzyka Ludwiga Göranssona przyprawiła nas o gęsią skórkę. Mieliśmy uśmiechy na twarzach przez cały czas oglądania.

Dopiero co skończyłem oglądać pierwsze 27 minut The Mandalorian & Grogu! Din Djarin jest bez wątpienia najfajniejszy, jaki kiedykolwiek był, a Grogu jest tak uroczy jak zawsze. Chociaż stawka w filmie nie jest najwyższa, to wiele z tego, co pokazują zwiastuny, pochodzi z początkowych fragmentów filmu. Więc mam nadzieję, że czekają nas jakieś fajne niespodzianki. Uwielbiam tę parę i nie mogę się doczekać 22 maja!

Naprawdę spodobało mi się to, co widziałem. Ma wibracje oryginalnej trylogii, akcja wygląda świetnie (zwłaszcza w IMAX), fabuła brzmi interesująco, a w jej centrum jest tajemnica, która przykuła moją uwagę. Jestem naprawdę podekscytowany!

