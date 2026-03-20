Kolejny wielki aktor odmawia udziału w Batmanie 2. Za to gwiazda Władcy Pierścieni może przełamać klatwę

Jakub Piwoński
2026/03/20 14:30
Trwają poszukiwania aktora do kluczowej postaci Christophera Denta. Kilka wielkich nazwisk już powiedziało „nie”.

Obsada Batman 2 wciąż nie jest kompletna, a kulisy castingu do jednej z kluczowych ról zaczynają przypominać prawdziwą hollywoodzką karuzelę nazwisk. Jedna z ról jest ewidentnie newralgiczna, bo nikt nie chce jej zagrać. Najnowsze doniesienia wskazują, że do aktorów, którzy powiedzieli “nie” tej produkcji, dołączyło topowe nazwisko Hollywood. Ujawniono bowiem, że sam Robert De Niro odrzucił propozycję zagrania Christophera Denta – ojca Harveya Denta.

Dzień zero
Dzień zero

Robert De Niro odmawia roli w Batman 2. Czy przyjmie ją Viggo Mortensen?

Twórcy w przypadku tej konkretnej roli celują bardzo wysoko. Reżyser Matt Reeves oraz studio chcą do niej dużej gwiazdy, jednak zadanie okazuje się trudniejsze, niż zakładano. Według branżowych źródeł, poza De Niro ofertę mieli odrzucić również Brad Pitt, Stellan Skarsgård oraz Daniel Craig. Wszyscy odmówili. Rola pozostaje ostatnią dużą niewiadomą w obsadzie filmu.

Jest jednak nadzieja. Najbliżej angażu ma być obecnie Viggo Mortensen. Choć oficjalne potwierdzenie jeszcze nie padło, aktor prowadzi rozmowy z producentami i według doniesień jest najpoważniejszym kandydatem do tej roli. 67-letni Mortensen znany jest z bardzo selektywnego podejścia do projektów, co tylko podsyca spekulacje, czy ostatecznie zdecyduje się dołączyć do produkcji. Dość powiedzieć, że odmówił powrotu do roli Aragorna w nowym Władcy Pierścieni.

Fabuła filmu ma skupić się na niełatwym sojuszu pomiędzy Harveyem Dentem (Sebastian Stan), komisarzem Jamesem Gordonem (Jeffrey Wright) oraz Batmanem, czyli Bruce’em Wayne’em (Robert Pattinson). Bohaterowie spróbują wspólnie rozbić działalność seryjnego mordercy oraz uderzyć w zorganizowaną przestępczość Gotham.

W obsadzie potwierdzono już także takie nazwiska jak Scarlett Johansson, Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano oraz prawdopodobnie Barry Keoghan. Zdjęcia do Batmana 2 mają rozpocząć się 29 maja w Londynie. Do tego czasu powinniśmy poznać nazwisko aktora, który wcieli się w Christophera Denta – o ile kolejna gwiazda nie zdecyduje się odrzucić tej propozycji.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/18/de-niromortensen

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




