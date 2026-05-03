Michael znalazł obrońcę. Znany reżyser ostro odpowiada krytykom

Twórca nie zgadza się z zarzutami i wskazuje, że film oceniany jest niesprawiedliwie.

Film Michael wciąż wywołuje skrajne emocje, ale właśnie zyskał ważnego sojusznika. Spike Lee, jeden z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów (słynący z ciętego języka) publicznie stanął w jego obronie, nie szczędząc ostrych słów pod adresem krytyków. Jego zdaniem fala negatywnych opinii jest przesadzona i nie do końca uczciwa.

Spike Lee broni filmu Michael

Zwrócił uwagę, że historia kończy się w 1988 roku, podczas gdy wiele kontrowersji, o których wspominają recenzenci, pojawiło się dopiero kilka lat później. Według niego ocenianie produkcji przez pryzmat wydarzeń spoza jej ram czasowych jest więc błędem. W rozmowie z CNN twórca jasno odniósł się do zarzutów wobec filmu i jego konstrukcji: