Bandai Namco podlicza Elden Ring po roku od premiery. Sprzedały się miliony egzemplarzy

W nieco ponad rok od premiery Elden Ring ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy. Jest to moment kiedy ważą się losy tej gry, bo jeśli sprzeda się jeszcze kilka milionów kopii więcej trafi ona do grupy najlepiej sprzedających się gier wszechczasów, a na liście znajdują się takie znakomite tytuły jak choćby God of War (2018) i Grand Theft Auto V.

Bandai Namco ujawniło liczbę sprzedanych egzemplarzy Elden Ring

Elden Ring od samego początku miało zadatki na czempiona, bo po pierwsze miała najlepsze otwarcie w historii FromSoftware, a po drugie już w zaledwie 18 dni firma Bandai Namco sprzedała ponad 12 milionów egzemplarzy tej gry. Jest to znakomity wynik, będący całkowitym zaskoczeniem dla producenta i wydawcy, którzy zakładali sprzedaż na poziomie kilku milionów w ciągu pięciu dni i nie prognozowali takiego zainteresowania tytułem w kolejnych miesiącach. Utrzymująca się znakomita passa Elden Ring dobrze wróży następnej grze FromSoftware, Armored Core VI. Ten tytuł powróci po prawie dekadzie nieobecności.