W szóstym sezonie Test Drive Unlimited: Solar Crown otrzymamy rzadko występujące w grach Lamborghini Temerario

Lamborghini Temerario zostało oficjalnie potwierdzone jako jedna z nowości, które trafią do Test Drive Unlimited: Solar Crown w ramach aktualizacji Sezonu 6. Dokładna data premiery nowego sezonu nie jest jeszcze znana, choć pierwotnie planowano ją na styczeń 2026 roku. Opóźnienia wynikają z problematycznego startu Sezonu 5 w październiku, który doprowadził do przesunięcia zaplanowanych aktualizacji śródsezonowych. Obecnie pierwsza aktualizacja Sezonu 5 ma ukazać się w styczniu, druga w lutym, a Sezon 6 zadebiutuje dopiero jakiś czas po nich.

Lamborghini Temerario trafi do Test Drive Unlimited: Solar Crown

Lamborghini Temerario to bezpośredni następca długo produkowanego Huracana. Zamiast wolnossącego silnika V10, nowy model korzysta z hybrydowego, podwójnie turbodoładowanego silnika V8, który osiąga imponujące 10 250 obr./min. Choć Temerario trafiło już niedawno do The Crew Motorfest, jego obecność w Solar Crown jest istotnym wydarzeniem, zwłaszcza że mówimy o zupełnie nowym modelu, który pojawia się w grze bardzo krótko po swojej rzeczywistej premierze. Samochód będzie dostępny poprzez system Solar Pass, czyli progresję opartą na zdobywaniu doświadczenia i nagród. Gracze otrzymają szerokie możliwości personalizacji, w tym: