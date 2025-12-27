Zaloguj się lub Zarejestruj

W szóstym sezonie Test Drive Unlimited: Solar Crown otrzymamy rzadko występujące w grach Lamborghini Temerario

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/27 08:00
0
0

Można powiedzieć wiele o Test Drive Unlimited: Solar Crown, ale trzeba przyznać, że samochody dobierają pierwszorzędnie.

Lamborghini Temerario zostało oficjalnie potwierdzone jako jedna z nowości, które trafią do Test Drive Unlimited: Solar Crown w ramach aktualizacji Sezonu 6. Dokładna data premiery nowego sezonu nie jest jeszcze znana, choć pierwotnie planowano ją na styczeń 2026 roku. Opóźnienia wynikają z problematycznego startu Sezonu 5 w październiku, który doprowadził do przesunięcia zaplanowanych aktualizacji śródsezonowych. Obecnie pierwsza aktualizacja Sezonu 5 ma ukazać się w styczniu, druga w lutym, a Sezon 6 zadebiutuje dopiero jakiś czas po nich.

Lamborghini Temerario
Lamborghini Temerario

Lamborghini Temerario trafi do Test Drive Unlimited: Solar Crown

Lamborghini Temerario to bezpośredni następca długo produkowanego Huracana. Zamiast wolnossącego silnika V10, nowy model korzysta z hybrydowego, podwójnie turbodoładowanego silnika V8, który osiąga imponujące 10 250 obr./min. Choć Temerario trafiło już niedawno do The Crew Motorfest, jego obecność w Solar Crown jest istotnym wydarzeniem, zwłaszcza że mówimy o zupełnie nowym modelu, który pojawia się w grze bardzo krótko po swojej rzeczywistej premierze. Samochód będzie dostępny poprzez system Solar Pass, czyli progresję opartą na zdobywaniu doświadczenia i nagród. Gracze otrzymają szerokie możliwości personalizacji, w tym:

  • 7 wzorów felg
  • 29 kolorów wnętrza
  • 39 wariantów lakieru nadwozia, wszystko zgodnie z fabryczną specyfikacją OEM

GramTV przedstawia:

W Sezonie 6 do gry trafi również Pagani Huayra Roadster, który będzie dostępny w standardowym salonie samochodowym. To jednocześnie powrót marki Pagani do serii Test Drive Unlimited wraz z aktywnymi elementami aerodynamicznymi. Kolejną nowością będzie Mercedes-Benz SLS AMG Black Series, jednak ten model zostanie udostępniony jako płatne DLC w sklepie online.

Co jeszcze przyniesie Sezon 6 w Test Drive Unlimited: Solar Crown? Oprócz nowych samochodów, Sezon 6 ma wprowadzić dodatkowe aktualizacje osiągów, nowe misje typu “Detective”, wybierane w głosowaniu przez społeczność graczy.

Źródło:https://traxion.gg/test-drive-unlimited-solar-crown-to-add-lamborghini-temerario-in-season-6-update/

Tagi:

News
wyścigi
samochody
Test Drive Unlimited
Lamborghini
Wyścigowe
Test Drive Unlimited: Solar Crown
nowa zawartość
samochodówki
aktualizacja gry
simcade
wyścigi samochodowe
wyścigi arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112