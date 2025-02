Twórcy Baldur’s Gate 3 ulepszają testową wersję gry. Tytuł doczekał się pierwszych zmian w ramach Patcha 8

Jakiś czas temu Larian Studios zapowiedziało rozpoczęcie testów ostatniej dużej aktualizacji do Baldur’s Gate 3 - hitowego RPG-a z 2023 roku. Jednymi z najbardziej wyczekiwanych nowości mają być funkcja cross-play, nowe podklasy oraz tryb fotograficzny. Jak się okazuje, wcześniejsze sprawdzenie zawartości patcha z udziałem społeczności było bardzo potrzebne - dzięki temu otrzymaliśmy kolejne poprawki.

Baldur’s Gate 3 - Larian Studios dzieli się nowościami w nowej aktualizacji

W Baldur’s Gate 3 pojawiła się łatka do wciąż rozwijanej wersji Patcha 8, który jak na razie został udostępniony w ramach testów, lecz w przyszłości trafi również do wszystkich graczy. Wśród wprowadzonych nowości zobaczyliśmy między innymi poprawione błędy z interfejsem i trybem cross-play, efekt dźwiękowy migawki podczas robienia zdjęć oraz usunięto problem z przedmiotami dodawanymi do ekwipunku, które traciły efekty.