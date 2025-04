Baldur’s Gate 3 udowodnił, że gracze „nie są głupi”. Niezależny wydawca twierdzi, że ludzie chcą wymagających RPG-ów

Produkcja Larian Studios odcisnęła swoje piętno na całej branży gier. Mimo to weteran BioWare stwierdził, że chociaż przy Baldur’s Gate 3 zrobiono rzeczy „niedopuszczalne”, to gra nie będzie miała aż tak dużego wpływu na inne studia, jak można byłoby przypuszczać. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się Dave Oshry, współzałożyciel niezależnego New Blood Interactive, które w ostatnich latach wydało takie gry, jak Blood West, Rise of the Triad: Ludicrous Edition, Faith: The Unholy Trinity, czy Gloomwood. Oshry uważa, że obecnie „żyjemy w świecie Baldur’s Gate 3”.

Baldur’s Gate 3 udowodniło, że gracze chcą wymagających RPG-ów

Przedstawiciel New Blood Interactive twierdzi, że Larian Studios udowodniło, że gracze „nie są głupi” i nie chcą grać w uproszczone RPG-i. Zamiast tego Baldur’s Gate 3, to przykład, że głęboko mechaniczne cRPG-i mogą sprzedać się w nakładzie 50 milionów kopii.