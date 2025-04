Mario Kart World naprawi jeden z największych problemów serii. To koniec z przypadkowym wypuszczaniem osłony

Jak ujawniono podczas dzisiejszej transmisji Nintendo Treehouse, w Mario Kart World problem z omyłkowym wypuszczeniem skórki od banana został całkowicie wyeliminowany. Teraz nie trzeba już przytrzymywać przycisku, aby przeciągać za sobą przedmioty defensywne, będą one automatycznie umieszczane w pozycji ochronnej po ich podniesieniu. To oznacza, że gracz musi się już martwić o przypadkowe osłabienie swojej obrony, bowiem gra zajmie się tym za niego.

W Mario Kart, jedyne co często dzieli gracza od nieuchronnej porażki w kontakcie z czerwoną skorupą, to skórka od banana trzymana za gokartem jako ochrona. Problem w tym, że w chaosie wyścigu łatwo przypadkowo puścić przycisk i stracić osłonę w najmniej odpowiednim momencie. Twórcy postanowili zająć się w końcu tym problemem i po tylu latach możemy zadać sobie to jedno magiczne pytanie – nie można było tak od razu?

Wygląda na to, że Mario Kart World będzie sporą rewolucją w serii. Produkcja zaoferuje spory roster postaci, możliwość ścigania się aż do 24 graczy jednocześnie, a także rozgrywkę w stylu Forzy Horizon dzięki trybowi swobodnej jazdy. Ponadto, nowa odsłona serii wprowadzi dynamiczne warunki pogodowe, a także nowy styl jazdy czyli grinding. Od teraz gracze będą mogli śmigać także po ścianach i na różnego rodzaju barierkach niczym na deskorolce. Warto przyjrzeć się najnowszej odsłonie Mario Kart World, które zadebiutuje już 5 czerwca, wraz z nową konsolą Nintendo Switch 2. Niestety gra będzie sporo droższa niż wszyscy byśmy tego chcieli...



Zachęcamy także do odwiedzin naszego Gramowego kanału na YouTube, na którym przygotowaliśmy dla was wszystko na temat ostatniej prezentacji Nintendo Switch 2: