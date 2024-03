Baldur's Gate 3 otrzyma więcej złych zakończeń. Gracze będą zadowoleni

Niedawno informowaliśmy Was o zaskakującej decyzji Larian Studios, które ujawniło, że nie planuje wydawać rozszerzeń czy też mniejszych dodatków do Baldur’s Gate III, a także nie zamierza tworzyć ewentualnej kontynuacji. Co więcej, zespół zamierza „odsunąć się” od Dungeons and Dragons, zostawiając IP w rękach wydawcy Wizards of the Coast. Mamy jednak dla Was dobrą wiadomość – nie oznacza to całkowitego porzucenia wspomnianej produkcji, która już niedługo ma otrzymać więcej złych zakończeń.

Baldur’s Gate 3 otrzyma więcej złych zakończeń