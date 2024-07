Ród smoka mierzy się z bombardowaniem ocen. Drugi sezon zirytował część widzów

Jeszcze tylko dwa odcinki zostały do końca drugiego sezonu Rodu smoka. Niedawno do sieci trafił zwiastun siódmego epizodu, który zapowiada kolejne emocje dla fanów stronnictw Czarnych oraz Zielonych i ich wzajemnej walki o tron Westeros. Gdy dopiero co czwarty odcinek mógł pochwalić się jedną z najwyższych średnich ocen w historii całej marki Gry o Tron, tak na drugim biegunie znalazł się najnowszy epizod Rodu smoka, który został najgorzej ocenionym przez widzów odcinek serialu od HBO. Nie wynika to z krytycznego spadku jakości serialu, ale z bombardowaniem ocen przez widzów z krajów arabskich, którym nie spodobał się wprowadzony wątek LGBTQ+ w serialu.

Ród smoka mierzy się z bombardowaniem najniższymi ocenami najnowszego odcinka 2. sezonu

Szybko zauważono, że szósty odcinek drugiego sezonu Rodu smoka ma średnią ocenę 2,8/10 od użytkowników. Przewaga 1/10 do innych ocen była druzgocząca, a przy dokładnym sprawdzeniu osób, które wystawiły najniższą ocenę epizodowi, okazało się, że mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Iraku i innych państw Bliskiego Wschodu postanowiło zbombardować serial samymi „jedynkami”.