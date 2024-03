Larian Studios z szokującą decyzją. Nie będzie dodatków do Baldur's Gate 3 ani kontynuacji

Podczas dzisiejszego panelu Game Developers Conference szef Larian Studios, Swen Vincke, poinformował o bardzo zaskakującej decyzji zespołu (podajemy za serwisem IGN). Deweloper ujawnił, że Larian nie planuje wydawać żadnych rozszerzeń ani mniejszych DLC do Baldur’s Gate III czy też ewentualnej kontynuacji – zespół zamierza “odsunąć się” od Dungeons and Dragons, zostawiając IP w rękach wydawcy Wizards of the Coast.

Baldur’s Gate 3 bez dodatków i kontynuacji. Larian Studios zostawia za sobą Dungeons and Dragons

Decyzja jest na pewno szokująca dla fanów, gdy weźmiemy pod uwagę, jak wielkim sukcesem okazało się Baldur’s Gate III. Starszy menedżer produktu w Larian Studios, Tom Butler, powiedział:

Będziemy kontynuować łatanie przez jakiś czas, a potem wszyscy weźmiemy urlop i wtedy zastanowimy się, co robimy dalej. W tej chwili prowadzimy dyskusje. Chcemy zrobić coś więcej. Nie wiemy jeszcze co.

Co to może oznaczać? Na razie nie wiadomo. Kolejnym projektem studia może być nowa odsłona serii Divinity, a może też to być coś zupełnie nowego. W wywiadzie dla serwisu IGN na krótko przed premierą BG3 Sven Vincke powiedział, że sequel „zdecydowanie” majaczy gdzieś na horyzoncie, ale zespół musiał najpierw zająć się oczywiście BG3. Nie jest też jasne, czy Hasbro, czyli właściciel Wizards of the Coast, będzie szukać innego dewelopera, który mógłby zająć się potencjalnym Baldur’s Gate IV.

Przypomnijmy, że gra Baldur's Gate III zadebiutowała 3 sierpnia 2023 roku na komputerach osobistych. W późniejszych miesiącach pojawiła się także na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.