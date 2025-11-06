Baldur’s Gate 3 i Dragon Age: The Veilguard są „bardzo przyjazne dla LGBT”. Deweloper z EA wskazuje na różnice między grami

Twórca wyjaśnia, dlaczego BioWare źle poradziło sobie z ukazywaniem reprezentacji w grze Dragon Age: The Veilguard.
Były pracownik Electronic Arts, Alex Hutchinson, w ostatnim podcaście FRVR poruszył temat różnorodności w grach, zestawiając ze sobą dwa RPG-i, czyli Baldur’s Gate 3 oraz Dragon Age: The Veilguard. Według dewelopera obie produkcje można uznać za przyjazne społeczności LGBTQ+, jednak jego zdaniem tylko jedna z nich potrafiła zrobić to w sposób naturalny i pozbawiony przesady.
Alex Hutchinson wskazuje różnice między Baldur’s Gate 3 i Dragon Age: The Veilguard w ukazywaniu wątków LGBT
Spójrzmy na Baldur’s Gate 3 i najnowsze Dragon Age. Obie gry są bardzo przyjazne osobom LGBTQ+, ale tylko jedna zrobiła to perfekcyjnie, a druga kompletnie się potknęła – stwierdził były projektant EA.
Twórca chwali Larian Studios za to, że w Baldur’s Gate 3 gracz ma pełną swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących relacji i tożsamości postaci, a gra nie próbuje narzucać określonego przekazu:
Baldur’s Gate 3 po prostu wspiera każdą decyzję, jaką podejmiesz. Nie wygląda przy tym, jakby miała jakąś agendę. I to jest właśnie idealne podejście, doceniać wybory graczy, ale nie stawiać ich na piedestale – dodał Hutchinson.