Baldur’s Gate 3 i Dragon Age: The Veilguard są „bardzo przyjazne dla LGBT”. Deweloper z EA wskazuje na różnice między grami

Radosław Krajewski
2025/11/06 20:40
1
0

Twórca wyjaśnia, dlaczego BioWare źle poradziło sobie z ukazywaniem reprezentacji w grze Dragon Age: The Veilguard.

Były pracownik Electronic Arts, Alex Hutchinson, w ostatnim podcaście FRVR poruszył temat różnorodności w grach, zestawiając ze sobą dwa RPG-i, czyli Baldur’s Gate 3 oraz Dragon Age: The Veilguard. Według dewelopera obie produkcje można uznać za przyjazne społeczności LGBTQ+, jednak jego zdaniem tylko jedna z nich potrafiła zrobić to w sposób naturalny i pozbawiony przesady.

Dragon Age: The Veilguard

Alex Hutchinson wskazuje różnice między Baldur’s Gate 3 i Dragon Age: The Veilguard w ukazywaniu wątków LGBT

Spójrzmy na Baldur’s Gate 3 i najnowsze Dragon Age. Obie gry są bardzo przyjazne osobom LGBTQ+, ale tylko jedna zrobiła to perfekcyjnie, a druga kompletnie się potknęła – stwierdził były projektant EA.

Twórca chwali Larian Studios za to, że w Baldur’s Gate 3 gracz ma pełną swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących relacji i tożsamości postaci, a gra nie próbuje narzucać określonego przekazu:

Baldur’s Gate 3 po prostu wspiera każdą decyzję, jaką podejmiesz. Nie wygląda przy tym, jakby miała jakąś agendę. I to jest właśnie idealne podejście, doceniać wybory graczy, ale nie stawiać ich na piedestale – dodał Hutchinson.

GramTV przedstawia:

W rozmowie odniósł się również do przyszłości BioWare i wpływu nowego właściciela Electronic Arts, konsorcjum, w którego skład wchodzi m.in. Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej. Hutchinson zasugerował, że nowy inwestor może mieć wpływ na to, jak firma będzie podchodzić do tematów związanych z reprezentacją mniejszości.

Może to negatywnie wpłynąć na wartości, z których BioWare zawsze było dumne, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwość tworzenia queerowych postaci i wątków – przyznał.

Jednocześnie dodał, że podejście nowych właścicieli do takich treści prawdopodobnie będzie czysto biznesowe:

Jeśli to się sprzedaje, pozwolą ci to robić bez końca – stwierdził z nutą ironii.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/baldurs-gate-3-and-dragon-age-the-veilguard-are-both-very-lgbtq-friendly-former-ea-dev-says-but-one-handled-it-perfectly-and-one-fumbled-it/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
BioWare
RPG
Larian Studios
Alex Hutchinson
fantasy
Baldur's Gate 3
Baldur's Gate III
lgbt
Dragon Age: The Veilguard
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 20:48

Nie ma nic bardziej absurdalnego niż twierdzenie że wszędzie musi być różnorodność.

To tak, jakby całą kulę ziemską uśrednić i wymieszać z komputerową dokładnością, żeby wyszło po 1 przedstawicielu każdej rasy, orientacji i "tożsamości płciowej" na 1m kwadratowy.

Nawet jeśli jest to wioska w Ghanie czy jednostka wojskowa gdzieś w Europie Wschodniej.




