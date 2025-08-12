Baldur's Gate 4 „oczywiście powstanie”. Ale nie od studia, które typowali fani i to może być fatalna wiadomość dla graczy

Prezes Wizards of the Coast przyznał, że inne studio stworzy czwartą część Baldur’s Gate.
John Hight, prezes Wizards of the Coast, potwierdził, że Baldur’s Gate 4 powstanie, jednak nie jest to projekt, nad którym pracuje obecnie nowe studio Stiga Asmussena, Giant Skull. Asmussen, znany z pracy przy kilku odsłonach God of War, w tym jako reżyser God of War 3, oraz z gier Star Wars Jedi, w ubiegłym roku ogłosił powstanie studia Giant Skull, a w czerwcu potwierdzono, że pracuje nad grą w świecie Dungeons & Dragons. Jego celem jest tworzenie „gier AAA napędzanych rozgrywką, zanurzających w historii i osadzonych w urzekających światach”.
Baldur's Gate 4 – Giant Skull nie stworzy gry
Od tego czasu ujawniono, że należąca do Hasbro firma Wizards of the Coast podpisała z Giant Skull ekskluzywną umowę wydawniczą na stworzenie „nowej, jednoosobowej gry akcji w świecie Dungeons & Dragons”. W rozmowie z The Game Business Hight podkreślił jednak, że nie jest to kolejna odsłona serii Baldur’s Gate.
Baldur’s Gate 3 to niesamowita gra. I oczywiście stworzymy jej następcę. To jednak nie jest kontynuacja tamtej gry. Zwróciliśmy się do Stiga i jego zespołu, by opowiedzieli niesamowitą historię i przybliżyli D&D bardzo szerokiej publiczności. Idealnie byłoby, gdyby gra spodobała się graczom Dungeons & Dragons, bo pomoże im urzeczywistnić ich wyobraźnię. Ale mamy też nadzieję, że przemówi do osób, które uwielbiają gry akcji, fanów gier o Jedi czy serii God of War.
Hight zaznaczył także, że Dungeons & Dragons jest „placem zabaw, który naprawdę jest dla każdego”.
Setki milionów ludzi albo grały w D&D, albo o nim słyszały, i chcemy, aby to trwało przez następne 50 lat - dodał.
Wielu graczy z niepokojem przyjęłoby do wiadomości, że właśnie to studio odpowiedzialne jest za Baldur’s Gate 4. Obecnie jednak nie ma żadnych plotek, które wskazywałyby, że Skeleton Key Studio rzeczywiście pracuje nad kontynuacją serii.
