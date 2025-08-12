Baldur's Gate 4 „oczywiście powstanie”. Ale nie od studia, które typowali fani i to może być fatalna wiadomość dla graczy

John Hight, prezes Wizards of the Coast, potwierdził, że Baldur’s Gate 4 powstanie, jednak nie jest to projekt, nad którym pracuje obecnie nowe studio Stiga Asmussena, Giant Skull. Asmussen, znany z pracy przy kilku odsłonach God of War, w tym jako reżyser God of War 3, oraz z gier Star Wars Jedi, w ubiegłym roku ogłosił powstanie studia Giant Skull, a w czerwcu potwierdzono, że pracuje nad grą w świecie Dungeons & Dragons. Jego celem jest tworzenie „gier AAA napędzanych rozgrywką, zanurzających w historii i osadzonych w urzekających światach”.

Baldur's Gate 4 – Giant Skull nie stworzy gry

Od tego czasu ujawniono, że należąca do Hasbro firma Wizards of the Coast podpisała z Giant Skull ekskluzywną umowę wydawniczą na stworzenie „nowej, jednoosobowej gry akcji w świecie Dungeons & Dragons”. W rozmowie z The Game Business Hight podkreślił jednak, że nie jest to kolejna odsłona serii Baldur’s Gate.