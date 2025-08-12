Zaloguj się lub Zarejestruj

Baldur's Gate 4 „oczywiście powstanie”. Ale nie od studia, które typowali fani i to może być fatalna wiadomość dla graczy

Radosław Krajewski
2025/08/12 18:40
Prezes Wizards of the Coast przyznał, że inne studio stworzy czwartą część Baldur’s Gate.

John Hight, prezes Wizards of the Coast, potwierdził, że Baldur’s Gate 4 powstanie, jednak nie jest to projekt, nad którym pracuje obecnie nowe studio Stiga Asmussena, Giant Skull. Asmussen, znany z pracy przy kilku odsłonach God of War, w tym jako reżyser God of War 3, oraz z gier Star Wars Jedi, w ubiegłym roku ogłosił powstanie studia Giant Skull, a w czerwcu potwierdzono, że pracuje nad grą w świecie Dungeons & Dragons. Jego celem jest tworzenie „gier AAA napędzanych rozgrywką, zanurzających w historii i osadzonych w urzekających światach”.

Baldur's Gate 3
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 4 – Giant Skull nie stworzy gry

Od tego czasu ujawniono, że należąca do Hasbro firma Wizards of the Coast podpisała z Giant Skull ekskluzywną umowę wydawniczą na stworzenie „nowej, jednoosobowej gry akcji w świecie Dungeons & Dragons”. W rozmowie z The Game Business Hight podkreślił jednak, że nie jest to kolejna odsłona serii Baldur’s Gate.

Baldur’s Gate 3 to niesamowita gra. I oczywiście stworzymy jej następcę. To jednak nie jest kontynuacja tamtej gry. Zwróciliśmy się do Stiga i jego zespołu, by opowiedzieli niesamowitą historię i przybliżyli D&D bardzo szerokiej publiczności. Idealnie byłoby, gdyby gra spodobała się graczom Dungeons & Dragons, bo pomoże im urzeczywistnić ich wyobraźnię. Ale mamy też nadzieję, że przemówi do osób, które uwielbiają gry akcji, fanów gier o Jedi czy serii God of War.

Hight zaznaczył także, że Dungeons & Dragons jest „placem zabaw, który naprawdę jest dla każdego”.

Setki milionów ludzi albo grały w D&D, albo o nim słyszały, i chcemy, aby to trwało przez następne 50 lat - dodał.

GramTV przedstawia:

Studio Larian, twórcy Baldur’s Gate 3, potwierdziło wcześniej, że nie zajmie się kolejną częścią serii. Choć wciąż nie wiadomo, kto przejmie to zadanie, jasne jest, że Giant Skull nie jest w tej grupie. Istnieje więc ryzyko, że projekt zostanie powierzony nowopowstałemu Skeleton Key Studio, czyli studiu, które zostało powołane w połowie 2022 roku przez Wizards of the Coast. W studiu obecnie pracuje Corinne Busche, reżyserka Dragon Age: The Veilguard, która rozstała się z BioWare po premierze gry, co też zostało potwierdzone przez Dana Ayouba, starszego wiceprezesa w Wizards of the Coast.

Wielu graczy z niepokojem przyjęłoby do wiadomości, że właśnie to studio odpowiedzialne jest za Baldur’s Gate 4. Obecnie jednak nie ma żadnych plotek, które wskazywałyby, że Skeleton Key Studio rzeczywiście pracuje nad kontynuacją serii.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/baldur-s-gate/of-course-baldurs-gate-4-is-going-to-happen-wizards-of-the-coast-boss-says-but-thats-not-the-d-and-d-game-star-wars-jedi-and-god-of-war-3s-director-is-working-on/

