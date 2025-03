Reżyserka pracująca 18 lat dla EA znalazła nowe studio. Właściciel marki Baldur’s Gate potwierdził informacje

Na ten moment nie wiadomo, jak będzie wyglądał projekt zarządzany przez Corinne Busche. Możliwe, że jest on powiązany z uniwersum Baldur’s Gate należącym do Wizards of the Coast, a niedawno poruszono temat jego przyszłości. Przy okazji odejścia reżyserki z BioWare mogliśmy usłyszeć, że nadchodząca gra ma mieć spory związek z cRPG.

Dan Ayoub wspomniał również, że firma “chce budować światy oparte na fabule, dla jednego gracza z postaciami”. Ten opis pasuje oczywiście do gier z gatunku RPG.