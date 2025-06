Powstaje nowa gra Dungeons & Dragons dla jednego gracza. Stworzy ją były twórca Star Wars Jedi

Prezes Wizards of the Coast, John Hight, również wyraził entuzjazm względem współpracy:

Stig i zespół Giant Skull to dokładnie tacy utalentowani twórcy, z jakimi chcemy współpracować, i bardzo się cieszę, że ponownie się z nim łączę przy tym projekcie. W czasie naszej współpracy przy God of War miałem okazję przekonać się o kunszcie i doświadczeniu Stiga. On i jego zespół idealnie pasują do naszej nowej gry. Tworzenie światów i opowiadanie historii to część naszego DNA, a ta współpraca odzwierciedla nasze zaangażowanie w strategię Playing to Win i umacnianie pozycji w obszarze gier cyfrowych. Już nie możemy się doczekać, by ujawnić więcej szczegółów na temat tego zupełnie nowego projektu.