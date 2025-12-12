Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra w uniwersum Dungeons & Dragons na The Game Awards 2025

Mikołaj Berlik
2025/12/12 03:14
Otwarty świat, czarna magia i jednoosobowa eksploracja.

Podczas The Game Awards 2025 zapowiedziano Dungeons & Dragons: Warlock, trzecią odsłonę cyfrowych przygód w świecie D&D, tym razem w zupełnie nowym wydaniu. Za produkcję odpowiada montrealskie Invoke Studios, znane z Dungeons & Dragons: Dark Alliance (2021). Twórcy postanowili odejść od kooperacyjnego modelu Dark Alliance i stworzyć immersyjną, jednoosobową grę akcji osadzoną w otwartym świecie.

Warlock
Warlock

Warlock – Katri i moc czarnej magii

Gracze wcielą się w Katri, czarnoksiężniczkę, która zawarła pakt z istotą nie z tego świata, aby zdobyć potężną magię. Rozgrywka ma koncentrować się na "ekspresyjnej magii" – zaklęcia będą służyć zarówno do walki z przeciwnikami, jak i rozwiązywania zagadek środowiskowych. Według dyrektora Invoke Studios, Dominic Guaya, celem jest zaoferowanie pełnego doświadczenia w otwartym świecie, bez symulacji stołowego RPG czy rzutów kośćmi.

Premiera Warlock planowana jest na 2027 rok na PC i konsole. Pierwszy pokaz rozgrywki odbędzie się już latem 2026 roku, co daje graczom szansę bliższego spojrzenia na dynamiczną akcję i magiczne możliwości Katri.

News
trailer
zwiastun
The Game Awards
Dungeons & Dragons
The Game Awards 2025
Mikołaj Berlik
