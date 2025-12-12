Nowa gra w uniwersum Dungeons & Dragons na The Game Awards 2025

Podczas The Game Awards 2025 zapowiedziano Dungeons & Dragons: Warlock, trzecią odsłonę cyfrowych przygód w świecie D&D, tym razem w zupełnie nowym wydaniu. Za produkcję odpowiada montrealskie Invoke Studios, znane z Dungeons & Dragons: Dark Alliance (2021). Twórcy postanowili odejść od kooperacyjnego modelu Dark Alliance i stworzyć immersyjną, jednoosobową grę akcji osadzoną w otwartym świecie.

Warlock – Katri i moc czarnej magii

Gracze wcielą się w Katri, czarnoksiężniczkę, która zawarła pakt z istotą nie z tego świata, aby zdobyć potężną magię. Rozgrywka ma koncentrować się na "ekspresyjnej magii" – zaklęcia będą służyć zarówno do walki z przeciwnikami, jak i rozwiązywania zagadek środowiskowych. Według dyrektora Invoke Studios, Dominic Guaya, celem jest zaoferowanie pełnego doświadczenia w otwartym świecie, bez symulacji stołowego RPG czy rzutów kośćmi.