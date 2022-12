Do premiery Baldur's Gate 3 jeszcze daleko, ale w ostatnim czasie dostajemy dość sporo informacji na temat gry. Zaczęło się od krótkiego teasera, który zaprezentowany został jeszcze przed The Game Awards 2022. Na wideo mogliśmy zobaczyć postać słynnego berserkera i jego towarzysza. Wiemy, że Minsc i Boo pojawią się w najnowszej odsłonie serii. W trakcie przygody zobaczymy jednak jeszcze jedną znajomą twarz.

Jaheira w Baldur's Gate 3

Wiemy, kto wcieli się w rolę Jaheiry. Postać słynnej wojowniczki zostanie zagrana przez brytyjską aktorkę Tracy Wiles. Sama zaineresowana podzieliła się tą wiadomością na Twitterze. Zdradziła również, że nad rolą pracuje od stycznia 2022 roku. Jej głos mogliście usłyszeć już wcześnie, a użyczała go w takich produkcjach jak: Harry Potter and the Deathly Hallows, Divinity: Original Sin i Pillars of Eternity II: Deadfire.



Niedawno dowiedzieliśmy się, że twórcy planują dodać do gry sporo nowości jeszcze przed debiutem wersji 1.0. Muszę przyznać, że nie mogę doczekać się premiery Baldur's Gate 3, ale po krótkiej przygodzie z Early Access planuję cierpliwie poczekać na kompletną przygodę.



Przypomnijmy, że Baldur’s Gate III jest dostępne na komputerach osobistych w sklepach Steam oraz GOG.com. Gra zadebiutowała w ramach wczesnego dostępu 6 października 2020 roku. Tutaj znajdziecie tekst autorstwa Myszastego, który podzielił się swoimi pierwszymi wrażeniami. Pełna wersja dzieła od Larian Studios ma ukazać się w sierpniu 2023 roku.