Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktor z Baldur’s Gate 3 nie gryzie się w język komentując udział AI w grach: "jest nudna jak cholera"

Jakub Piwoński
2025/12/16 20:00
1
0

Astarion mówi prosto z mostu.

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do gier wideo – zarówno tych niezależnych, jak i wysokobudżetowych produkcji AAA planowanych na 2025 rok. Temat budzi jednak ogromne kontrowersje, zwłaszcza wśród aktorów głosowych. Jednym z najgłośniejszych krytyków tej technologii jest Neil Newbon, znany z Baldur’s Gate 3, który w rozmowie bez ogródek skomentował kierunek obrany przez branżę.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Co o sztucznej inteligencji myśli aktor Neil Newbon?

Pieprzyć sztuczną inteligencję we wcielaniu się w role” – mówi Newbon, podkreślając, że nie jest to prowokacja, lecz poważne stanowisko. Aktor przypomina, że koszty nagrania dialogów stanowią niewielką część budżetu gry, a mimo to studia coraz częściej sięgają po generatywne rozwiązania, eliminując realnych twórców. Jego zdaniem nie ma usprawiedliwienia dla odbierania ludziom pracy, szczególnie gdy produkcja odnosi finansowy sukces.

GramTV przedstawia:

Newbon krytycznie odnosi się również do jakości generowanych głosów.Sztuczna inteligencja brzmi nudno jak cholera” – zaznacza. Według aktora technologia ta niszczy immersję, wpadając w dolinę niesamowitości i nie oddając autentycznych emocji: strachu, napięcia czy ekscytacji. Nawet jeśli AI brzmi technicznie poprawnie, „zawsze jest w tym coś nie tak”.

Aktor apeluje do wydawców o odpowiedzialność i – jak sam to ujmuje – „rozdzielanie bogactwa”. Jeśli gra zarabia miliony, twórcy powinni wrócić do aktorów, nagrać dialogi od nowa i uczciwie zapłacić za ich pracę. Jego zdaniem to nie tylko kwestia jakości, ale też zwykłej przyzwoitości i długofalowego dobra całej branży.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/baldurs-gate-3/astarion-neil-newbon-ai-interview

Tagi:

News
RPG
fantasy
sztuczna inteligencja
Baldur's Gate 3
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:18

Ma rację. Na razie. Realnie np. Elevenslab eksperymentuje z tagami by nadać fragmentom wypowiedzi specyficzny ton. Możesz stworzyć głos a potem dokładnie go modelować tak jak chcesz. Jeżeli AI wygeneruje dokładnie to co chce dyrektor jak również aktor i AI jest tańsze to wiecie gdzie branża pójdzie. 

Ale... jedna z fajnych rzeczy jeżeli chodzi o pracę z ludźmi to ich nieprzewidywalność. Przykładowo zamawiając pierwszy model od grafika 3D do gry, facet który zrobił model wyszedł z kilkoma ciekawymi pomysłami i uwagami. 

Gdybym dostał dokładnie to co chciałem to ów model nie byłby tak dobry jak był. Też z tego powodu zapłaciłem mu 30% więcej i model służył mi jako przykład przy kolejnych zamówieniach jeżeli akurat on był zajęty.

Nieraz się słyszy że aktor wyskoczy z czymś ciekawym na planie co później zostanie użyte w filmie i ludzie będą długo pamiętać. Problem z AI jest taki że zawsze Ci da dokładnie to co chcesz. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112