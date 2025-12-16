Aktor z Baldur’s Gate 3 nie gryzie się w język komentując udział AI w grach: "jest nudna jak cholera"

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do gier wideo – zarówno tych niezależnych, jak i wysokobudżetowych produkcji AAA planowanych na 2025 rok. Temat budzi jednak ogromne kontrowersje, zwłaszcza wśród aktorów głosowych. Jednym z najgłośniejszych krytyków tej technologii jest Neil Newbon, znany z Baldur’s Gate 3, który w rozmowie bez ogródek skomentował kierunek obrany przez branżę.

Co o sztucznej inteligencji myśli aktor Neil Newbon?

„Pieprzyć sztuczną inteligencję we wcielaniu się w role” – mówi Newbon, podkreślając, że nie jest to prowokacja, lecz poważne stanowisko. Aktor przypomina, że koszty nagrania dialogów stanowią niewielką część budżetu gry, a mimo to studia coraz częściej sięgają po generatywne rozwiązania, eliminując realnych twórców. Jego zdaniem nie ma usprawiedliwienia dla odbierania ludziom pracy, szczególnie gdy produkcja odnosi finansowy sukces.