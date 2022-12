Baldur's Gate III – przed premierą wersji 1.0 gra otrzyma jeszcze sporo nowości

Deweloperzy planują dodać do gry jeszcze sporo nowości przed premierą pełnej wersji 1.0.

W połowie grudnia deweloperzy z Larian Studios udostępnili Patch 9 do gry Baldur’s Gate III. I choć będzie to ostatnia tego typu duża aktualizacja przed oficjalną premierą pełnej wersji (z numerem 1.0), twórcy mają w planach sporo innych rzeczy. Założyciel studia, Sven Vincke, udzielił wywiadu redakcji serwisu Rock, Paper, Shotgun – podczas rozmowy ujawnił, że społeczność może oczekiwać istotnych zmian oraz problemów z kompatybilnością zapisów. To więc jeszcze nie koniec atrakcji!

Baldur’s Gate III otrzyma jeszcze nowości przed premierą