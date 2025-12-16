Diablo 4: Lord of Hatred przywróci Lilith. Tym razem antagonistka pomoże graczom

Na The Game Awards 2025 jedną z niespodzianek była zapowiedź nowego dodatku do Diablo 4. Blizzard oficjalnie ogłosił, że w przyszłym roku na rynku zadebiutuje Lord of Hatred, a także dwie nowe klasy postaci, w tym jedna, która została już udostępniona graczom, zamawiającym nadchodzące rozszerzenie w przedsprzedaży. Teraz studio potwierdziło, że w dodatku Lord of Hatred powróci Lilith, ale tym razem nie jako przeciwnik. Demonica stanie po stronie gracza i odegra kluczową rolę w finałowym starciu z jej ojcem, Mephistem.

Diablo 4 – Lilith powróci w dodatku Lord of Hatred i pomoże graczom w nowej historii

Powrót Lilith został subtelnie zasugerowany nie tylko materiale filmowym zapowiadającym dodatek, ale również w głównej kampanii. Krótka kwestia wypowiedziana po zakończeniu kampanii nagle nabiera nowego znaczenia i jasno sugeruje, że bez niej zwycięstwo nad kolejnym zagrożeniem byłoby niemożliwe. Tym razem jednak konflikt nie rozegra się między bohaterem a Lilith, lecz wspólnie przeciwko piekielnemu władcy.