Baldur's Gate 3 to druga co do wielkości premiera Steam w 2023 roku. Zaraz za Hogwarts Legacy

Baldur's Gate 3 zaliczyło niezwykle udaną premierę na Steam. Tak dobrą, że gra momentalnie stała się drugą co do wielkości premierą platformy valve w tym roku.

Baldur’s Gate 3 wystartowało niezwykle efektownie . Z obecnym szczytem 472 136 graczy jednocześnie, długo oczekiwana kontynuacja słynnego RPG od Larian Studios, jest drugą co do wielkości premierą Steam w tym roku, zaraz za Dziedzictwem Hogwartu .

Dziedzictwo Hogwartu wciąż jest zdecydowanie najbardziej udaną premierą Steam bieżącego roku, z najwyższą liczbą grających jednocześnie na poziomie 879 308 tys. Trzecie na podium - Sons of the Forest – odnotowało na starcie 414 257 tys. jednoczesnych zagrań.

Baldur’s Gate 3 jest obecnie drugą najczęściej graną grą na Steamie, za CS: GO. Powoli pnie się w górę w rankingach gier RPG z największą liczbą jednoczesnych graczy. Cyberpunk 2077, Elden Ring i New World znajdują się na czele peletonu i osiągnęły wyniki w pobliżu miliona. Wspomniane już Dziedzictwo Hogwartu to 879 tys., a za nim znajduje Fallout 4, ze szczytem wyższym od Baldur's Gate 3 zaledwie o kilkaset osób. Rekord Fallout 4 to 472 962 – to tylko 800 graczy więcej niż Baldur’s Gate 3. W związku z tym, produkcja Bethesdy jest w zasięgu nowej odsłony Wrót Baldura.