Co z premierą Baldur’s Gate 3 na Xbox Series X/S? Larian nie ma dobrych wieści

Wygląda na to, że posiadacze konsol Microsoftu muszą uzbroić się w cierpliwość.

Już pod koniec lutego Larian Studios zapowiedziało, że Baldur’s Gate 3 doczeka się wersji na Xbox Series X/S. Deweloperzy informowali jednak wówczas, że przez komplikacje techniczne – związane z rozgrywką na podzielonym ekranie – prace nad wydaniem gry na konsole Microsoftu nie przebiegają tak sprawnie, jak planowana. Wygląda jednak na to, że twórcy cały czas borykają się z pewnymi trudnościami, a klienci amerykańskiej firmy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Baldur’s Gate 3 pojawi się na Xbox Series X/S dopiero w 2024 roku?

Michael Douse – dyrektor wydawniczy Larian Studios – poinformował za pośrednictwem portalu społecznościowego X (wcześniej Twitter), że deweloperzy ciężko pracują, by osiągnąć coś, czego do tej pory „nie osiągnęło żadne RPG tej skali”. Douse ma oczywiście na myśli tryb kooperacji w modelu drop-in i drop-out na Xbox Series S. To właśnie tańsza konsola 9. generacji Microsoftu ma problemy z rozgrywką na podzielonym ekranie.