Dziedzictwo Hogwartu i Diablo IV najlepiej sprzedającymi się grami w Europie

Z danych firmy GSD wynika, że Dziedzictwo Hogwartu było jak dotąd najlepiej sprzedającą się grą w Europie. Na drugim miejscu znalazło się Diablo IV, mimo że nowa produkcja Blizzarda debiutowało na początku czerwca. Warto zauważyć, że Dziedzictwo Hogwartu sprzedawało się tak dobrze, że bez wysiłku wyprzedziło Elden Ring z 2022 roku. Gra o czarodziejskiej szkole wyprzedziła konkurenta o 69%. Nie wspominając już o przewadze nad FIFA 23, która wynosi aż 124%.

Obok Dziedzictwa Hogwartu i Diablo IV na podium znalazła się FIFA 23, która pomimo premiery w 2022 roku, nadal cieszy się powodzeniem wśród fanów piłki kopanej. Dalej kolejno wymienia się: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a następnie Grand Theft Auto V, Call of Duty: Modern Warfare II, Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Ocalały, NBA 2K23 i wreszcie Resident Evil 4, który zamyka pierwszą dziesiątkę.

Najlepiej sprzedające się gry w Europie

Jest też informacja o drugiej dziesiątce, w której znalazły się: God of War: Ragnarök, Dead Island 2, Final Fantasy XVI, a nawet znacznie starsze tytuły, takie jak Mario Kart 8 Deluxe, The Last of Us: Part II, Rainbow Six: Siege i Grand Theft Auto Online.