Cataclismo zadebiutowało we wczesnym dostępie na Steam. Ciepły odbiór strategii wśród użytkowników platformy

Użytkownikom Steama przypadł do gustu między innymi styl artystyczny i warstwa dźwiękowa. Gracze zachwalają również mechanikę budowania fortecy połączoną z zarządzaniem i tower defense. Wiele osób zwraca uwagę na płynność rozgrywki i uważa Cataclismo za dopracowaną grę oferującą powiew świeżości.

Przewódź ostatnim ocalałym po klęsce zwanej Cataclismo. Wypaczony świat próbuje zniszczyć wszystko, co zostało z ludzkości. Buduj fortece cegła po cegle i projektuj misterne, wyniosłe konstrukcje z drewna i kamienia, aby odeprzeć fale Koszmarów, próbujących pokonać twoją grupę ocalałych. Zarządzaj potężnymi jednostkami w zaciętej obronie, wykorzystując wszystkie ich atuty, przechodząc od wyłomu do wyłomu. Podejmuj wyprawy w nieznane, aby zabezpieczyć zasoby niezbędne do rozwoju swoich sił i możliwości budowlanych, próbując się utrzymać przeciwko rosnącemu w siłę naporowi wroga. Oblężenie po oblężeniu, noc po nocy. – czytamy w opisie gry.