Avowed jednak z 60 FPS-ami. Microsoft uczy się na błędach Starfielda i Hellblade’a 2?

Co najmniej dwa tryby graficzne w grach na konsole wydają się już standardem, ale nie wszystkie głośne tytuły z ostatnich lat oferowały tryb z większą płynnością rozgrywki. Kilka ostatnich produkcji Microsoftu, w tym Redfall, Starfield, czy Senua's Saga: Hellblade 2 na swoją premierę nie oferowały trybu z 60 FPS-ami na konsolach Xbox. Gracze nie byli z tego powodu zadowoleni i zaczęli sprzeciwiać się tym praktykom. Mimo to Obsidian Entertainment zasugerował, że w ich najnowszej grze Avowed skupiają się na dopracowywaniu wyłącznie trybu z lepszą grafiką i 30 FPS-ami, argumentując, że „niekoniecznie potrzebujemy 60 klatek na sekundę” w ich grze. Sytuacja zaczęła zmieniać się wraz z kolejnymi miesiącami, kiedy to przedstawiciele studia coraz bardziej dystansowali się od tamtej wypowiedzi. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku insisder eXtas1s poinformował, że Avowed zaoferuje nie tylko tryb z 30 FPS-ami, ale również 40 oraz 60 klatkami na sekundę. Teraz częściowo tę informację potwierdziła reżyserka gry Carrie Patel.

Avowed zaoferuje 60 FPS-ów na Xbox Series X/S

Producentka miała okazję rozmawiać z kanałem MinnMax, gdzie w pewnym momencie padło pytanie o tryby graficzne. Patel przyznała, że Avowed zaoferuje 60 FPS-ów na Xbox Series X. Niestety żadne szczegóły nie zostały ujawnione i nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądać na słabszym Xbox Series S.