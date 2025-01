W ilu klatkach na sekundę zagramy w Avowed? Poznaliśmy nowe informacje o grze

Premiera Avowed zbliża się już wielkimi krokami - jest to bardzo wyczekiwana gra RPG osadzona w uniwersum Pillars of Eternity, za którą odpowiadają twórcy między innymi Fallout New Vegas, The Outer Worlds, czy też wspomnianego uniwersum klasycznych RPG-ów. Właśnie pojawiły się kolejne plotki dotyczące projektu, tym razem liczby klatek na sekundę.

Avowed - jak działają wersje recenzenckie na konsolach

Według informacji podanych przez eXtas1s Avowed na Xbox Series X ma zaoferować tryby 30, 40 oraz 60 klatek na sekundę. W przypadku wariantu S konsoli otrzymamy jedynie możliwość rozgrywki w 30 i 40 fps-ach. Już w przeszłości ten fakt stanowił źródło kontrowersyjnych dyskusji, kiedy to w połowie 2024 roku dowiedzieliśmy się o planowanym tworzeniu produkcji z myślą o 30 klatkach na sekundę - w przeszłości usłyszeliśmy wypowiedź dyrektora artystycznego, Matta Hansena: