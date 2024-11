Avowed jednak z trybem 60 FPS na XSX? Deweloperzy nie podjęli jeszcze decyzji

Już pod koniec sierpnia Obsidian Entertainment stwierdziło, że 60 FPS w Avowed nie jest koniecznością . Wówczas deweloperzy podkreślili również, że dużo bardziej zależy im na wyższej jakości oprawie wizualnej, niż na liczbie klatek na sekundę. Niewykluczone jednak, że nadchodzące RPG twórców serii Pillars of Eternity otrzyma tryb wydajności na Xbox Series X/S.

Chciałabym doprecyzować poprzednie wypowiedzi. 30 klatek na sekundę nie jest naszym celem – to dla nas absolutne minimum. Obecnie pracujemy nie tylko nad naprawieniem błędów, ale i optymalizacją wydajności. Robimy wszystko, aby podnieść te liczby tak wysoko, jak to tylko możliwe – powiedziała Patel.

Reżyserka Avowed podkreśla również, że obecnie jest „trochę za wcześnie”, by mówić o ostatecznej liczbie klatek na sekundę we wspomnianej produkcji. Obsidian Entertainment chce jednak dostarczyć graczom „możliwość doświadczenie pięknego świata” bez konieczności obniżania jakości oprawy wizualnej. Patel dodała jednak również, że twórcom zależy jednocześnie na osiągnięciu „możliwie najwyższej” liczby FPS-ów.



Na koniec przypomnijmy, że Avowed powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 18 lutego 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami nowe RPG studia Obsidian Entertainment w dniu swojej premiery trafi również do biblioteki Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.