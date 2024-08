Według Obsidian „niekoniecznie potrzebujemy 60 klatek” w Avowed na konsolach Xbox Series X/S

Na kanale YouTube’owym Iron Lords Podcast ukazał się wywiad z twórcami Avowed. Deweloperzy odnieśli się do tematu wydajności gry na konsolach Xbox Series X/S, przekazując, że 30 FPSów stanowi minimum, które zespół chce osiągnąć. Według twórców pierwszoosobowa gra dla jednej osoby nie wymaga jednak koniecznie 60 klatek na sekundę.

Naszym głównym celem jest minimum 30 klatek na sekundę. Takie są oczekiwania. To pierwszoosobowa gra dla jednego gracza i niekoniecznie potrzebujemy tych 60 klatek. To pozwala nam na dużo bardziej soczyste efekty wizualne, oświetlenie i inne wszystkie elementy. To kompromis, na który zdecydowaliśmy się stosunkowo wcześnie i jesteśmy z niego naprawdę zadowoleni. Mam na myśli to, że gra działa całkiem płynnie jak na jej jakość wizualną, a to zawsze było naszym celem. – ogłosił Matt Hansen.