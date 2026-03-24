Avatar: Ogień i popiół wreszcie trafi na VOD. Znamy datę premiery hitowego science fiction na streamingu

Fani twórczości Jamesa Camerona nie będą już długo musieli czekać, aby ponownie zanurzyć się w świecie Pandory. Trzecia część serii już wkrótce trafi na streaming. W amerykańskich serwisach VOD Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje 31 marca, czyli nieco ponad trzy miesiące od kinowej premiery. Niedługo później film powinien być dostępny również na polskich stronach VOD.
Na nośnikach fizycznych, czyli Blu-ray i DVD film trafi dopiero 19 maja. Również w drugiej połowie maja spodziewana jest premiera na platformie Disney+.
Fabuła kontynuuje wydarzenia znane z Istoty wody i skupia się na dalszych losach rodziny Sullych, która próbuje poradzić sobie ze stratą najstarszego syna. W tym samym czasie Miles Quaritch ponownie rusza na polowanie na Jake’a. W filmie pojawia się również nowa antagonistka, Varang, w którą wciela się Oona Chaplin, wprowadzając do historii kolejny, istotny wątek konfliktu na Pandorze.
W obsadzie powracają znani aktorzy, w tym: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver oraz Stephen Lang, a także Kate Winslet, Cliffa Curtisa oraz Giovanniego Ribisiego.
