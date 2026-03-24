Avatar: Ogień i popiół wreszcie trafi na VOD. Znamy datę premiery hitowego science fiction na streamingu

Kiedy w takim razie film trafi na Disney+?

Fani twórczości Jamesa Camerona nie będą już długo musieli czekać, aby ponownie zanurzyć się w świecie Pandory. Trzecia część serii już wkrótce trafi na streaming. W amerykańskich serwisach VOD Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje 31 marca, czyli nieco ponad trzy miesiące od kinowej premiery. Niedługo później film powinien być dostępny również na polskich stronach VOD. Avatar: Ogień i popiół – data premiery na VOD Na nośnikach fizycznych, czyli Blu-ray i DVD film trafi dopiero 19 maja. Również w drugiej połowie maja spodziewana jest premiera na platformie Disney+.

Film nie okazał się takim sukcesem finansowym, jak poprzednia część. Na całym świecie Avatar: Ogień i popiół zarobił 1,485 miliarda dolarów, ale koszty produkcji i marketingu były na tyle duże, że Disney wciąż nie zarobił na tej produkcji. Pojawienie się filmu na VOD może pomóc podreperować wyniki finansowe trzeciego Avatara od Jamesa Camerona. Fabuła kontynuuje wydarzenia znane z Istoty wody i skupia się na dalszych losach rodziny Sullych, która próbuje poradzić sobie ze stratą najstarszego syna. W tym samym czasie Miles Quaritch ponownie rusza na polowanie na Jake’a. W filmie pojawia się również nowa antagonistka, Varang, w którą wciela się Oona Chaplin, wprowadzając do historii kolejny, istotny wątek konfliktu na Pandorze.

W obsadzie powracają znani aktorzy, w tym: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver oraz Stephen Lang, a także Kate Winslet, Cliffa Curtisa oraz Giovanniego Ribisiego. Choć przyszłość serii pozostaje otwarta, twórcy wciąż planują kolejne odsłony. James Cameron przyznał niedawno, że realizacja następnych części będzie wymagała znalezienia sposobu na ograniczenie kosztów produkcji. Reżyser zaznaczył jednocześnie, że jego udział w kolejnych filmach jest bardzo prawdopodobny, choć nie jest jeszcze w pełni przesądzony. Avatar: Ogień i popiół – recenzja filmu. Dodatek do drugiej części

