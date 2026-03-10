Avatar 4 może nie powstać? James Cameron ujawnia, jakie są szanse na dokończenie serii science fiction

James Cameron odniósł się do planów dotyczących czwartej części Avatara, która wciąż nie jest jeszcze pewna. Miesiąc temu do sieci trafiły informacje, że pomimo zarobienia przez Avatar: Ogień i popiół ponad 1,4 miliarda dolarów, film wciąż na siebie nie zarobił, przez co powstanie kolejnych części stanęły pod znakiem zapytania. Teraz potwierdził to reżyser cyklu, który przyznał, że nic nie jest pewne, ale realizacja Avatara 4 jest „bardzo prawdopodobna”. Choć może to uspokoić fanów cyklu, to wciąż żadna decyzja dotycząca kontynuowania franczyzy w Disneyu jeszcze nie zapadła.

Avatar 4 – powstanie filmu jest “bardzo prawdopodobne”

Podczas konferencji prasowej w trakcie gali Saturn Awards Cameron odniósł się do możliwości realizacji kolejnego filmu i podkreślił, że studio wciąż formalnie nie podjęło ostatecznej decyzji: