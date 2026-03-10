Zaloguj się lub Zarejestruj

Avatar 4 może nie powstać? James Cameron ujawnia, jakie są szanse na dokończenie serii science fiction

2026/03/10 08:00
Reżyser przyznał, że jeszcze nic nie jest pewne w przypadku Avatara 4.

James Cameron odniósł się do planów dotyczących czwartej części Avatara, która wciąż nie jest jeszcze pewna. Miesiąc temu do sieci trafiły informacje, że pomimo zarobienia przez Avatar: Ogień i popiół ponad 1,4 miliarda dolarów, film wciąż na siebie nie zarobił, przez co powstanie kolejnych części stanęły pod znakiem zapytania. Teraz potwierdził to reżyser cyklu, który przyznał, że nic nie jest pewne, ale realizacja Avatara 4 jest „bardzo prawdopodobna”. Choć może to uspokoić fanów cyklu, to wciąż żadna decyzja dotycząca kontynuowania franczyzy w Disneyu jeszcze nie zapadła.

Avatar 4 – powstanie filmu jest “bardzo prawdopodobne”

Podczas konferencji prasowej w trakcie gali Saturn Awards Cameron odniósł się do możliwości realizacji kolejnego filmu i podkreślił, że studio wciąż formalnie nie podjęło ostatecznej decyzji:

Chcę jasno powiedzieć, że wciąż nie podjęliśmy decyzji o kontynuowaniu projektu. Jeśli jednak do tego dojdzie, a powiedziałbym, że jest to bardzo prawdopodobne, choć nie stuprocentowe, na pewno wyciągniemy wnioski ze wszystkich trzech filmów.

Reżyser zdradził również, że w przyszłości większą rolę może otrzymać Varang, bohaterka, która w Avatar: Ogień i popiół nie miała aż tak rozbudowanego wątku, jak pierwotnie zakładano:

Po wydarzeniach z trzeciej części możliwe, że będziemy musieli nieco bardziej rozwinąć postać Varang. W tej historii pojawia się bardzo dużo bohaterów i wątków, więc w pewnym sensie zajęła po prostu swoje miejsce wśród innych. Być może powinniśmy nadać jej nieco większą rolę.

Cameron podkreślił, że podobna sytuacja miała już miejsce wcześniej. Twórca przywołał przykład tulkuna o imieniu Payakan, który zdobył ogromną sympatię widzów po premierze Avatar: Istota wody.

To dobry problem, kiedy widzowie tak silnie reagują na jakiś element filmu. W przypadku drugiej części publiczność wyjątkowo polubiła Payakana. Był dosłownie najwyżej ocenianą postacią w całym filmie. Nie powiedziałem o tym aktorom, ale pomyślałem wtedy, że chyba powinniśmy umieścić go w trzeciej odsłonie. Tak to wygląda, uczysz się w trakcie pracy. Ta historia ciągle ewoluuje.

Losy Varang pozostają tajemnicą. Bohaterka zniknęła po finałowej bitwie w trzeciej części, co sugeruje, że może odegrać ważną rolę w kolejnych wydarzeniach. Wiele wskazuje na to, że jej wątek może zostać powiązany z postacią Quaritcha i potencjalnym nowym zagrożeniem dla rodziny Sullych.

Jeżeli produkcja rzeczywiście otrzyma zielone światło, to Avatar 4 ma wyznaczona datę premiery na 21 grudnia 2029 roku. Wszystko wskazuje na to, że Cameron ma już konkretne pomysły na dalszy rozwój świata Pandory, a rozbudowanie roli Varang może być jednym z kluczowych elementów kolejnego rozdziału tej epickiej historii.

