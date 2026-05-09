Ta teoria fanów Gwiezdnych Wojen o drugim sezonie nowego hitu brzmi zaskakująco wiarygodnie

Serial o Darth Maulu zebrał świetne oceny, a finał pierwszego sezonu zostawił widzów z wieloma pytaniami. Jakimi? Uwaga, news zawiera spoilery.

Choć Disney oficjalnie nie ogłosił jeszcze drugiego sezonu Maul – Mistrz Cienia, trudno wyobrazić sobie, by serial zakończył się na jednej serii odcinków. Produkcja została bardzo dobrze przyjęta przez fanów Gwiezdnych wojen, a finał pozostawił wyraźnie otwartą furtkę do kontynuacji. W sieci już teraz spekuluje się, w jakim kierunku może pójść produkcja. Co da nam drugi sezon serialu Maul – Mistrz Cienia? Najważniejszym elementem zakończenia okazała się relacja Maula z Devon Izarą — młodą bohaterką, którą były uczeń Palpatine’a stopniowo przeciągał na swoją stronę przez cały sezon. Finał pokazał, że Devon ostatecznie zgodziła się zostać jego uczennicą, co może całkowicie zmienić kierunek serialu w potencjalnym drugim sezonie. Twórcy wyraźnie sugerują jednak, że historia nie musi prowadzić wyłącznie do klasycznej opowieści o narodzinach nowego złoczyńcy (idąc śladem Anakina Skywalkera). Drugi sezon może skupić się raczej na konflikcie między lojalnością, manipulacją i próbą wyrwania się spod wpływu Maula.

Kluczowe znaczenie może mieć tutaj jedna scena z finału. Devon wierzy, że jej mistrz zginął podczas walki z Darthem Vaderem, ale widzowie wiedzą, że Maul celowo doprowadził do tej sytuacji, by jeszcze mocniej popchnąć bohaterkę ku ciemnej stronie Mocy. Problem w tym, że istnieje prawdopodobieństwo, iż jeden świadek tych wydarzeń wciąż żyje.

Ważną rolę w potencjalnym drugim sezonie może odegrać również Brander Lawson. Finał sugerował, że bohater poświęcił się, by umożliwić innym ucieczkę przed Imperium, ale jego śmierć nigdy nie została pokazana wprost. Postać zniknęła jedynie we mgle bagien Janix, co dla wielu fanów jest wyraźną sugestią, że Lawson może nadal żyć. Gdyby rzeczywiście powrócił, mógłby ujawnić Devon prawdę o śmierci jej mistrza — a przede wszystkim o tym, że Maul celowo doprowadził do tragedii, manipulując wydarzeniami. I właśnie w tym kierunku serial może pójść dalej. Zamiast historii o kolejnym potężnym wojowniku ciemnej strony, Lucasfilm mógłby opowiedzieć bardziej emocjonalną historię o próbie wyrwania się spod wpływu przemocy i zemsty. Tym bardziej że nawet sam Maul wydaje się momentami przerażony tym, jak wielki potencjał drzemie w jego nowej uczennicy. Niewykluczone więc, że drugi sezon Maul: Shadow Lord stanie się czymś więcej niż tylko opowieścią o zemście byłego Sitha. Przeczytaj recenzję serialu Gwiezdne wojny: Maul – Mistrz Cienia

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










