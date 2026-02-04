Nowe szczegóły nadchodzącego epickiego science fiction. Kolejny plakat pokazuje katastrofę kosmicznej skali

Główną rolę w filmie gra Mahesh Babu, wcielający się jednocześnie w postać bohatera Rudhry oraz boga Ramy. Partnerują mu Priyanka Chopra Jonas jako Mandakini oraz Prithviraj Sukumaran, który występuje w roli antagonisty o imieniu Kumbha. Historia rozciąga się na tysiące lat i kilka kontynentów, od Indii przez Afrykę aż po Antarktydę, łącząc duchowość z futurystyczną wizją zagrożonego świata.

Indyjski reżyser S.S. Rajamouli po oscarowym sukcesie filmu RRR przygotowuje kolejne ambitne przedsięwzięcie. Widowisko Varanasi, które niedawno otrzymało oficjalną datę premiery, zaplanowaną na 7 kwietnia 2027 roku, połączy kino przygodowe, mitologię hinduistyczną oraz globalną skalę produkcji, jakiej w indyjskim kinie jeszcze nie było. Do sieci trafił również nowy plakat produkcji, który zobaczycie poniżej.

Rajamouli przyznaje, że choć współpracował z największymi gwiazdami indyjskiego kina, Mahesh Babu zaskoczył go swoją etyką pracy i dyscypliną na planie. Aktor znany jest z tego, że całkowicie odcina się od telefonu podczas zdjęć, koncentrując się wyłącznie na pracy i obserwowaniu zespołu. Reżyser podkreśla, że taka postawa zrobiła na nim ogromne wrażenie i wpłynęła nawet na jego własne podejście do życia prywatnego.

Jako aktor niewiele mnie zaskoczył, bo od dawna oglądałem jego filmy i wiedziałem, na co go stać. Zaskoczyła mnie natomiast jego etyka pracy. Przychodzi do biura bez telefonu. Zostawia go w samochodzie i dopiero wtedy wchodzi do środka. Na planie nigdy nie widziałem, żeby miał telefon przy sobie. Dopiero gdy wraca do auta, znowu po niego sięga.

Film ma być również ważnym momentem w karierze Rajamoulego ze względu na bezpośrednie sięgnięcie po motywy z eposu Ramajana. Reżyser podkreśla, że po raz pierwszy w tak otwarty sposób adaptuje fragment tej historii, co wiąże się z ogromną odpowiedzialnością wobec widzów i własnych ambicji.

Od lat słyszałem, że powinienem zrobić Ramajanę albo Mahabharatę w prawdziwym znaczeniu tych opowieści. Wiedziałem, że kiedyś się na to odważę. Spełnienie cudzych oczekiwań i przede wszystkim własnych jest największym wyzwaniem mojego życia.

Ważnym elementem produkcji jest również odtworzenie tytułowego miasta na planie zdjęciowym. Scenograf Mohan Bingi wykonał tysiące zdjęć i nagrań 360 stopni w świętym mieście, aby jak najwierniej oddać jego chaotyczne, a jednocześnie harmonijne piękno. Rajamouli podkreśla, że zależało mu na natychmiastowym rozpoznaniu miejsca, bez konieczności tłumaczenia widzom, gdzie toczy się akcja.