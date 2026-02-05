Jeden z najdroższych polskich filmów ostatnich lat został zlekceważony przez widzów

Wraca temat jednej z najbardziej ambitnych, ale też najbardziej problematycznych polskich superprodukcji ostatnich lat. Chopin. Chopin! miał być kinowym wydarzeniem – film otwierał Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a jego twórcy nie szczędzili środków ani na realizację, ani na promocję. Szybko zrobiło się o nim głośno, jednak nie wszyscy widzowie zainteresowali się ani rozmachem widowiska, ani samą postacią, której historię opowiada.

Chopin, Chopin! okazał się finansową klapą

Jakiś czas temu na jaw wyszły przykre dane finansowe. Film, który kosztował około 70 mln złotych, w polskich kinach zarobił zaledwie około 9 mln zł. Obejrzało go niespełna 450 tysięcy widzów, co przy tak ogromnym budżecie oznacza dotkliwą porażkę. Jeden z ekspertów rynku filmowego podsumował ten wynik brutalnie: klapa to mało powiedziane, to katastrofa.