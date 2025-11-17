Xbox Game Pass straci aż 5 gier z końcem listopada. Polski soulslike na liście

Sprawdźcie, jakie produkcje opuszczą w najbliższym czasie usługę Microsoftu.
Zgodnie z zapowiedziami w tym tygodniu w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass trafią dwie premierowe produkcje. Niestety klienci Microsoftu muszą również przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które opuszczą usługę Microsoftu wraz z końcem listopada.
Wraz z końcem listopada abonenci Microsoftu stracą również dostęp do dwóch części serii Octopath Traveler. Obie produkcje spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów, co potwierdzają m.in. średnie ocen na Metacritic. Pełną listę tytułów zaplanowanych do usunięcia Xbox Game Pass z końcem listopada 2025 roku znajdziecie poniżej.
Gry usuwane z Xbox Game Pass (listopad 2025):
30 listopada – Barbie Project Friendship(PC, konsole Xbox i chmura)
30 listopada – Lords of the Fallen(PC, konsole Xbox Series i chmura)
30 listopada – Octopath Traveler (PC, konsole Xbox i chmura)
30 listopada – Octopath Traveler II(PC, konsole Xbox i chmura)
30 listopada – SteamWorld Build (PC, konsole Xbox i chmura)
