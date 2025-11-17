Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass straci aż 5 gier z końcem listopada. Polski soulslike na liście

Mikołaj Ciesielski
2025/11/17 19:50
Sprawdźcie, jakie produkcje opuszczą w najbliższym czasie usługę Microsoftu.

Zgodnie z zapowiedziami w tym tygodniu w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass trafią dwie premierowe produkcje. Niestety klienci Microsoftu muszą również przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które opuszczą usługę Microsoftu wraz z końcem listopada.

Lords of the Fallen opuszcza Xbox Game Pass
Lords of the Fallen opuszcza Xbox Game Pass

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się m.in. Lords of the Fallen. Jakiś czas temu twórcy stwierdzili, że wspomniany tytuł „niesie pochodnię dla soulslike'ów”, co spotkało się z oburzeniem ze strony wielu graczy. Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy warto nadrobić produkcję CI Games, to zachęcamy Was do lektury: Lords of the Fallen - recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?

GramTV przedstawia:

Wraz z końcem listopada abonenci Microsoftu stracą również dostęp do dwóch części serii Octopath Traveler. Obie produkcje spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów, co potwierdzają m.in. średnie ocen na Metacritic. Pełną listę tytułów zaplanowanych do usunięcia Xbox Game Pass z końcem listopada 2025 roku znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (listopad 2025):

  • 30 listopadaBarbie Project Friendship (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 30 listopadaLords of the Fallen (PC, konsole Xbox Series i chmura)
  • 30 listopadaOctopath Traveler (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 30 listopadaOctopath Traveler II (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 30 listopadaSteamWorld Build (PC, konsole Xbox i chmura)
Źródło:https://www.purexbox.com/news/2025/11/five-games-are-leaving-xbox-game-pass-in-late-november-2025

Tagi:

News
LORDS of the FALLEN
Octopath Traveler II
Octopath Traveler
Xbox Series S
Xbox Series X
Xbox One
PC
Microsoft
abonament
PC Game Pass
subskrypcja
usuwane
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Game Pass
