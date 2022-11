Atomic Heart z prezentacją zabójczych robotów. Zobaczcie kolejne ujęcia z gry

W najnowszym materiale przedstawiono cztery roboty, które będą próbować zgładzić głównego bohatera Atomic Heart. Każdy z nich doczekał się szczegółowego omówienia. D odatkowo we wspomnianym wideo pojawiły się również fragmenty rozgrywki, dzięki którym zainteresowani mogą sprawdzić, jak wspomniane maszyny prezentują się w akcji . Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Na początku miesiąca poznaliśmy dokładną datę premiery Atomic Heart , a kilka dni później do sieci trafił obszerny gameplay ze wspomnianej produkcji, w którym zaprezentowano starcie z bossem. Tymczasem deweloperzy ze studia Mundfish opublikowali kolejny materiał wideo. Tym razem twórcy postanowili przybliżyć kilka robotów, z którymi gracze będą musieli zmierzyć się w trakcie rozgrywki.

Dynamiczny postęp technologiczny i tajne eksperymenty doprowadziły do powstania zmutowanych istot, przerażających machin i mocarnych robotów, które zbuntowały się przeciw swoim twórcom. Tylko ty możesz je powstrzymać i poznać wyidealizowany świat od podszewki – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Atomic Heart zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S dokładnie 21 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Mundfish w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry.