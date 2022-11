Atomic Heart z oficjalną datą premiery. Zobaczcie widowiskowy gameplay trailer

Już na początku tygodnia do sieci trafiły nieoficjalne informacje związane z datą premiery Atomic Heart. Deweloperzy ze studia Mundfish postanowili jednak nie trzymać graczy zbyt długo w niepewności i opublikowali dziś nowy zwiastun gry, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, kiedy FPS rozgrywający się w retrofuturystycznej wersji Związku Radzieckiego trafi do sprzedaży. Okazuje się, że produkcja zadebiutuje w dość gorącym okresie 2023 roku.

Atomic Heart z premierą w lutym 2023 roku

Zgodnie z informacjami przekazanymi w najnowszym zwiastunie, Atomic Heart trafi do sprzedaży dokładnie 21 lutego 2023 roku. Deweloperzy ze studia Mundfish nie obawiają się więc konkurencji. Warto bowiem pamiętać, że w tym samym miesiącu na rynku ukażą się m.in. takie tytuły jak Dead Island 2, Hogwarts Legacy, Wild Hearts czy też Company of Heroes 3. FPS określany mianem „radzieckiego BioShocka” będzie musiał więc powalczyć o uwagę graczy z kilkoma głośnymi produkcjami.



Na koniec przypomnijmy, że Atomic Heart powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Mundfish w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry.