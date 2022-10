Atomic Heart – rosyjski shooter ma datę premiery

Na początku roku rosyjskie studio Mundfish informowało, że strzelanka Atomic Heart trafi do sklepów pomiędzy wrześniem a grudniem 2022. Niedawno deweloperzy oznajmili, że tytuł ukaże się “tej zimy”, co sugeruje okres pomiędzy grudniem 2022 a marcem 2023. Teraz portal WhatIfGaming.com podał dokładną datę premiery. Atomic Heart trafi na PC i konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S 21 lutego 2023. Oczywiście są to jedynie nieoficjalne informacje – Mundfish na razie tego nie potwierdziło.

Akcja Atomic Heart ma rozgrywać się w ZSRR po II wojnie światowej. W alternatywnej wizji historii państwo rozwinęło się technologicznie i wyprodukowało zastępy robotów, a te założyły własne osady i oczywiście zbuntowały się przeciwko ludzkości. Gracz wcieli się w agenta, który spróbuje zatrzymać maszyny. W tym celu bohater użyje mnogich rodzajów broni i nadnaturalnych umiejętności.

Atomic Heart – gameplay i długość gry

A jeśli chodzi o inne wieści na temat gry od Rosjan, to wcześniej publikowaliśmy 7-minutowe wideo z gameplayem. Filmik zobaczycie pod tym adresem. Jednocześnie redaktor GamingBolt.com, który jest autorem tamtego nagrania, wyjawił szacowaną długość FPS-a. Jego zdaniem dotarcie do napisów końcowych powinno zająć fanom strzelanek około 20 godzin.